Provocare militară pentru tineri. Cum poți intra în testul forțelor speciale la „Winter Bootcamp Challenge” - VIDEO

Peste 200 de tineri sunt așteptați în acest weekend la Poiana Brașov pentru a-și testa limitele fizice și psihice în cadrul „Winter Bootcamp Challenge”, un eveniment organizat de Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista”, în parteneriat cu Primăria Brașov. Vor parcurge probe inspirate din pregătirea militară a Forțelor pentru Operații Speciale.

O experiență unică, inspirată din pregătirea militară a Forțelor pentru Operații Speciale

"Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale „Burebista”, în colaborare cu Primăria Municipiului Brașov, organizează în Poiana Brașov, în zilele de 14 și 15 februarie, Winter Bootcamp Challenge, un eveniment sportiv dedicat tuturor celor care vor să își testeze rezistența fizică și psihică împreună cu instructori din cadrul Forțelor pentru Operații Speciale.

Pe parcursul a două zile, zona din apropierea Centrului de Agrement din Poiana Brașov va deveni o tabără de antrenament, unde tinerii curajoși pot avea parte de o experiență unică, inspirată din pregătirea militară a Forțelor pentru Operații Speciale.

Competiția va avea trei etape - evaluarea performanței sportive, un circuit aplicativ-militar și tragere de precizie (cu echipament airsoft). În total vor fi 15 probe, care vor pune la încercare agilitatea, forța și precizia.

Peste 200 de tineri au acceptat deja provocarea, iar înscrierile continuă atât online, pe pagina de Facebook a evenimentului, cât și direct, pe timpul desfășurării Winter Bootcamp Challenge.

Programul evenimentului este următorul:

* Sâmbătă, între orele 9.00 și 19.00

* Duminică, între orele 9.00 și 14.00.

Bootcamp Challenge este un concept inițiat în urmă cu patru ani pe litoral, la Mangalia, din dorința de a promova atât cariera militară, cât și specificul Forțelor pentru Operații Speciale. Cum Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale are sediul la Vlădeni, în zonă de munte, în acest an tinerii vor fi provocați să-și testeze limitele în condiții de iarnă", potrivit comunicatului oficial al Ministerului Apărării Naţionale.

