Ce sfat a primit Iuliana Beregoi, în urma scandalului cu Bostanica: „Ar trebui să „renunți” la Hannah Montana”

Beatrice Mustea, influencer în mediul online, consideră că disputele precum cea cu Bostanica sunt doar niște scandale neînsemnate de pe internet, dar ar putea reprezenta totodată un moment crucial în cariera Iulianei.

„Din punctul meu cred că Iuliana Beregoi ar trebui să se transforme din Hannah Montana în Miley Cyrus. Explic. În primul rând, recunosc, sunt o femeie de 31 de ani care este mult prea investită în acest scandal, dar cred că este un moment foarte important și de cotitură în cariera Iuliana Beregoi. Și voi face aici o argumentare pe baza trecerii de la Hannah Montana la Miley Cyrus”, propune influencerul.

Iuliana Beregoi trebuie să facă trecerea de la de la Hannah Montana la Miley Cyrus

Beatrice Mustea îi recomandă Iulianei să se desprindă de imaginea de „Hannah Montana”, creată pentru copii și să treacă la o imagine apreciată de un fanbase tânăr, dar mai adult.

„Dacă o luăm pe Miley Cyrus, în contextul în care se afla ea, ea întotdeauna a fost un Disney kid. Niciodată nu a fost luată în serios, pentru că fanbase-ul ei era plin de copii, făcea muzică pentru copii, nu era considerat adrept un pop artist huge, un pop icon. Era acel Disney kid. Și ea avea nevoie de un rebranding total. Ce a făcut ea atunci? S-a tuns superscurt, a lansat Wrecking ball, scotea limba pe afară, se comporta mega rebel, mega curajos, pe scenă, în industrie, peste tot.

De ce? Eu cred că această strategie s-a potrivit foarte bine Iulianei. Și ea are acest fanbase care e plin de copii și e posibil ca mulți din industrie să nu o ia în serios”, explică aceasta.

Autenticitate versus așteptările fanilor

Beatrice Mustea subliniază că Iuliana trebuie să fie sinceră cu sine și să nu mai încerce să se conformeze așteptărilor fanilor sau ale managerilor.

„Eu înțeleg, fanbase-ul ăsta de copii e superb, te-a ajutat foarte mult să crești în cariera până la momentul de față. Cred că trebuie să-l apreciezi și să le fii recunoscătoare tuturor copiilor care ți-au fost ție loiali și muzicii tale și tot așa și te-au susținut și te-au crescut până la momentul de față. Dar se vede că deja nu îți mai place asta, nu mai este un lucru autentic pentru tine, nu îți vine natural. Și clar e nașpa dacă eu ar trebui să depun tot acest efort ca să fiu drăguță mereu și să arăt într-un fel, când, de fapt, sinele meu e total altfel.

Eu cred că Iuliana Berecu este mult mai rebelă în interior și asta se vede, iese pe din afară, vorbește lumea și e un subiect de interes pentru că e total opusul la imaginea pe care a avut-o Iuliana Beregoi până în momentul de față”, mai spune ea.

De la Iuliana Beregoi, idolul copiilor, la Iuliana Beregoi, un iconic pop star

În final, Beatrice Mustea îi recomandă Iulianei să își asume complet această schimbare și să exploreze colaborări noi:

„Așa că acum, Iuliana, dacă te uiți la mine, sfatul meu a nimănui de pe internet, este că ar fi foarte bine să-ți faci acest rebranding, să-ți asumi această rebeliune, să-ți asumi acest curaj, să fii tu așa cum ești, autentică, cum îți vine ție să fii, poate chiar să exagerezi un pic, ca să treci de la Iuliana Beregoi, idolul copiilor, la Iuliana Beregoi, un iconic pop star. Pentru că eu cred că tu ai toate ingredientele necesare ca să poți face asta, în afară de manageri. Eu cred că managerii tăi te-au ajutat foarte mult să crești până în momentul de față, te-au ajutat să faci niște bani cu tabăra, sunt sigură că au fost niște oameni super mega buni până în momentul de față, dar probabil acum este momentul să renunți la ei, pentru că sunt sigură că toată această imagine de idolul copiilor este influențată de către manageri.

Poate ar fi bine să vezi dacă ai putea colabora cu managerul Erikăi Isac? Poate te-ar ajuta asta? Poate chiar un featuring cu Erika Isac? Și atunci toate vorbele astea, toate screenshot-urile din niște conversații pe care le aveai la 12 ani, o să devină total irelevante și nu o să mai fie de interes pentru nimeni, pentru că deja va fi o imagine super asumată de o fată rebelă, o fată curajoasă, o fată care e autentică pe net, în muzica ei, oriunde, absolut”, a încheiat influencerul.