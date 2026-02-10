Prințesa Sofia a Suediei rupe tăcerea cu privire la legăturile cu Jeffrey Epstein

Sofia Hellqvist, în vârstă de 41 de ani, fost model glamour și vedetă de televiziune, s-a întâlnit cu defunctul infractor sexual în mai multe rânduri înainte de a se căsători cu un membru al familiei regale, dar a dezvăluit că este „recunoscătoare” că nu a mai avut „nicio legătură cu el” de atunci.

Prințesa, care era o prezență obișnuită în circuitul petrecerilor din New York înainte de a se căsători cu prințul Carl Philip în 2015, este menționată în ultima tranșă de dosare Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA în urmă cu două săptămâni.

Ea figurează într-un document care o menționează ca fiind partenera defunctului pedofil pe lista invitaților la o proiecție privată și o cină pentru filmul Les Miserables, organizate la New York în 2012.

Declarațiile prințesei: „Sper să se facă dreptate victimelor”

Vorbind pentru prima dată despre relația lor, prințesa a confirmat că s-au cunoscut la proiecția filmului, dar a spus că speră să se facă „dreptate” victimelor sale.

Ea a declarat: „Acum, că am citit despre toate crimele teribile pe care le-a comis împotriva tinerelor femei, sunt foarte recunoscătoare că nu am mai avut nimic de-a face cu el de la cele câteva ocazii din anii mei de tinerețe. Gândurile mele se îndreaptă către toate victimele. Sper că se va face dreptate în acest caz”, a declarat ea reporterilor, conform Daily Mail.

„Ne-am întâlnit într-un restaurant, într-un context social, când mi-a fost prezentat, și la o proiecție de film, împreună cu multe alte persoane. Din fericire, asta a fost tot”, a declarat ea reporterilor.

Contradicții și poziția oficială a Palatului Regal

Prințesa Sofia a negat anterior că ar fi participat la o proiecție de film cu Epstein.

„Prințesa se afla în Suedia la data respectivă și nu știe cum a ajuns numele ei pe documentul la care vă referiți”, a declarat un purtător de cuvânt pentru publicația suedeză Expressen.

Familia regală suedeză a dezvăluit anterior că prințesa s-a întâlnit de mai multe ori cu finanțatorul discreditat în 2005.

La un moment dat, Epstein i-a trimis prințesei o invitație să-l viziteze pe insula sa privată din Caraibe, potrivit unor e-mailuri scurse în presă, raportate de publicația suedeză Dagens Nyheter.

Oportunități oferite și rolul mentorului suedez

Epstein i-a oferit prințesei și prietenei sale locuri la o școală de actorie, a afirmat ziarul.

Cele două au fost prezentate de mai multe ori de o femeie de afaceri suedeză, mentorul prințesei Sofia, potrivit publicației, care a participat ulterior la nunta acesteia.

Prințesa a lucrat ca model topless și instructor de yoga și a ajutat la înființarea unei organizații caritabile înainte de a se căsători cu Carl Philip, în vârstă de 46 de ani, care este al treilea în linia de succesiune la tron.

„Ea este Sofia, o aspirantă la cariera de actriță care tocmai a sosit la New York. Ea este fata despre care ți-am povestit înainte să plec și pe care m-am gândit că ți-ar plăcea să o cunoști. Poate ne putem întâlni înainte să pleci în vacanță?”, ar fi scris femeia de afaceri într-un e-mail adresat lui Epstein pe 18 decembrie 2005.

Ea a atașat și o fotografie a modelului, care avea atunci 21 de ani.

„Sunt în Caraibe. Vrea să vină pentru câteva zile? Îi trimit un bilet”, a răspuns Epstein, care trei ani mai târziu urma să fie condamnat de un tribunal din Florida pentru procurarea unui minor în scopul prostituției și pentru solicitare de prostituție.

Potrivit familiei, prințesa nu a acceptat invitația la celebra reședință a lui Epstein din Insulele Virgine Americane, numită Little St James, unde mai multe tinere, printre care și regretata Virginia Giuffre, au afirmat că au fost traficate și abuzate.

Viața înainte de titlul regal

Înainte de a se căsători cu fiul regelui Carl XVI Gustaf și al reginei Silvia, prințesa Sofia era o figură cunoscută în viața de noapte din Stockholm.

Ea a participat la reality show-ul „Paradise Hotel” în 2005, unde și-a lansat cariera, înainte de a se muta la New York.

A participat la petreceri exclusiviste și a scris pe bloguri despre viața ei strălucitoare, plină de celebrități și vedete de la Hollywood, pe site-uri precum Glife și Nattstad.

S-a căsătorit cu prințul într-o ceremonie fastuoasă în capela Palatului Regal din Stockholm, unde mii de simpatizanți s-au adunat pe străzi pentru a sărbători transformarea unei simple cetățene în prințesă.

La câteva luni după primele e-mailuri pe care i le-a trimis lui Epstein în 2005, finanțatorul suedez a primit un alt e-mail de la asistenta sa, în aprilie 2006.

Se spunea: „Jeffrey se întreabă ce s-a întâmplat cu adevărat cu Camilla. I-ai spus că are un bilet spre New York oricând dorește?”

„Cred că se referă la Sofia, fetița frumoasă cu părul negru care era însoțită de prietena ei Camilla”, a răspuns femeia de afaceri, potrivit unui articol publicat în Dagens Nyheter pe baza unor e-mailuri divulgate.

Ea continuă să scrie că Epstein le-a oferit atât Sofiei, cât și prietenei ei locuri la o școală de actorie, dar că ambele femei au avut probleme cu vizele.

Se pare că au sunat la Epstein în legătură cu acest lucru, a scris femeia de afaceri.

Controversele din presă și reacția prințesei

Mass-media suedeză a făcut mare caz din trecutul prințesei în perioada premergătoare nunții regale, inclusiv faptul că a pozat topless cu un boa constrictor viu pentru o revistă pentru bărbați în 2004.

Un an mai târziu, ea a apărut într-un reality show suedez, în care persoane singure, îmbrăcate sumar, concurează pentru a rămâne într-o stațiune de lux.

Ca răspuns la reacția negativă a mass-media, ea a declarat la televiziunea suedeză că a trecut de mult peste acest episod.

La cinci ani după apariția în „Paradise Hotel”, Sofia și-a întâlnit viitorul soț într-un club de noapte din Stockholm.

În decurs de un an, cuplul s-a mutat în Djurgården, Stockholm, unde locuiesc și astăzi în Villa Solbacken.