DCNews Stiri Resturi dintr-o dronă, descoperite pe plajă la Mamaia / video+foto
Data actualizării: 22:31 09 Feb 2026 | Data publicării: 22:31 09 Feb 2026

Resturi dintr-o dronă, descoperite pe plajă la Mamaia / video+foto
Autor: Ioan-Radu Gava

drona atac Imagine cu o dronă. Foto: Pixabay / dronă ilustrativ

Resturi metalice de la un aparat de zbor neidentificat, găsite pe plajă în staţiunea Mamaia

Resturi metalice ce ar proveni de la un aparat de zbor neidentificat au fost găsite luni seară pe plajă, în staţiunea Mamaia, a informat Garda de Coastă.

Conform sursei citate, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost sesizaţi în seara zilei de 9 februarie cu privire la posibila existenţă a unor resturi aparţinând unei drone aeriene, pe plaja din staţiunea Mamaia.

"Poliţiştii de frontieră ajunşi la faţa locului au identificat resturi metalice, ce par a aparţine unui aparat de zbor neidentificat", a transmis Garda de Coastă.

Reprezentanţii instituţiei au mai spus că poliţiştii de frontieră fac cercetări în cooperare cu celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

drona
constanta
