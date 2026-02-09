Resturi dintr-o dronă, descoperite pe plajă la Mamaia / video+foto

Resturi metalice ce ar proveni de la un aparat de zbor neidentificat au fost găsite luni seară pe plajă, în staţiunea Mamaia, a informat Garda de Coastă.

Conform sursei citate, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost sesizaţi în seara zilei de 9 februarie cu privire la posibila existenţă a unor resturi aparţinând unei drone aeriene, pe plaja din staţiunea Mamaia.

"Poliţiştii de frontieră ajunşi la faţa locului au identificat resturi metalice, ce par a aparţine unui aparat de zbor neidentificat", a transmis Garda de Coastă.

Reprezentanţii instituţiei au mai spus că poliţiştii de frontieră fac cercetări în cooperare cu celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.