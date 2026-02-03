€ 5.0950
DCNews Stiri Statele Unite au doborât o dronă iraniană în Marea Arabiei: Se apropia agresiv de portavionul Abraham Lincoln
Data publicării: 20:38 03 Feb 2026

Statele Unite au doborât o dronă iraniană în Marea Arabiei: Se apropia agresiv de portavionul Abraham Lincoln
Autor: Tiberiu Vasile

Statele Unite au doborât o dronă iraniană în Marea Arabiei: Se apropia agresiv de portavionul Abraham Lincoln Photo source: U.S. Navy via DefenseRomania

SUA au doborât o dronă iraniană în Marea Arabiei după ce aceasta s-a apropiat agresiv de portavion.

Statele Unite au intervenit în forță marți, după ce o dronă iraniană s-a apropiat agresiv de portavionul USS Abraham Lincoln. Conform Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), drona „s-a apropiat agresiv” de navă, cu „intenții neclare” și „a continuat să zboare spre navă în ciuda măsurilor de dezescaladare luate de forțele americane care operează în apele internaționale”, scrie AP News.

Un avion de vânătoare F-35C, lansat de pe Abraham Lincoln, a doborât drona Shahed-139, aflată la aproximativ 800 de kilometri de coasta de sud a Iranului. Forțele americane au subliniat că nu au existat victime și niciun echipament nu a fost avariat în acest incident.

Alte tensiuni în zonă

Incidentul vine la câteva ore după ce forțele iraniene au hărțuit o navă comercială americană, Stena Imperative, în Strâmtoarea Ormuz. Potrivit declarației armatei SUA, două ambarcațiuni rapide și o dronă Mohajer s-au apropiat „cu viteze mari” și au amenințat că vor confisca petrolierul.

SUA au reacționat ferm, avertizând că nu vor tolera „acțiuni riscante” în Strâmtoarea Ormuz. Aceasta vine după ce Iranul a anunțat un exercițiu naval de două zile cu muniție reală în zonă. CENTCOM a subliniat că orice încercare de a survola navele americane sau de a se apropia de ele va fi considerată o amenințare directă.

CENTCOM monitorizează situația

Oficialii americani au reiterat că portavionul Abraham Lincoln și flota sa vor continua să opereze în apele internaționale, dar rămân pregătiți să reacționeze la orice mișcare agresivă. Zona este extrem de tensionată, iar incidentele recente subliniază riscurile crescute pentru navele comerciale și militare din Marea Arabiei și Strâmtoarea Ormuz.

CITEȘTE ȘI: „Liber la negocieri" între SUA și Iran. Bogdan Chirieac: Trump nu glumește și ei știu asta

