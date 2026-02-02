În China începe cea mai mare migrație din lume, cu previziuni record. Ce este Chunyun

Sezonul de călătorii în China pentru sărbătoarea Anului Nou Lunar, cunoscută sub numele de "Chunyun", a început luni, cu previziuni care indică până la 9,5 miliarde de călătorii în cele 40 de zile cât durează acest sezon, până pe 13 martie, ceea ce ar doborî un nou record istoric, informează EFE.

Săptămâna trecută, un înalt oficial al Comisiei Naţionale pentru Dezvoltare şi Reformă (NDRC, principalul organism de planificare economică al ţării) anunţase deja cifra menţionată anterior, care ar depăşi cu mult cele 9,02 miliarde de călătorii înregistrate în timpul "Chunyun" de anul trecut.

Această perioadă de călătorii, considerată cea mai mare mişcare anuală de persoane din lume, coincide cu sărbătorirea Anului Nou chinezesc, a cărui sărbătoare oficială va fi extinsă pentru prima dată la nouă zile, între 15 şi 23 februarie, într-un demers care vizează stimularea consumului intern.

VEZI ȘI - Prețurile record la aur îi fac pe chinezi să ia cu asalt automatele care schimbă bijuteriile în bani / Video

"Chunyun" (acronim chinezesc pentru "primăvară" şi "transport", deoarece sărbătoarea Anului Nou Lunar este cunoscută în mandarină sub numele de "Festivalul Primăverii") este asociat în mod tradiţional cu întoarcerea în oraşul natal pentru a petrece sărbătorile cu familia, deşi în ultimii ani mulţi oameni au ales această perioadă pentru a face turism.

Conform estimărilor oficiale, deplasările pe calea ferată ar putea ajunge la 540 de milioane de călătorii, în timp ce călătoriile aeriene sunt aşteptate să fie în jur de 95 de milioane, ambele cifre depăşind recordurile anterioare pentru această perioadă.

Autorităţile au indicat că capacitatea sistemului de transport va fi consolidată pe cele mai aglomerate rute şi în zonele cu cea mai mare cerere pentru a face faţă creşterii anticipate a mobilităţii.

"Chunyun" este adesea folosit ca indicator al activităţii economice şi ca test de stres pentru infrastructura de transport a ţării, într-un context în care China încearcă să stimuleze consumul şi serviciile ca factori ai cererii interne, care încă nu şi-a revenit complet de la pandemia de coronavirus.

În timpul Anului Nou Lunar, principala perioadă de sărbătoare a anului în China, ţara se opreşte, pentru a respecta tradiţii precum curăţenia temeinică a caselor, agăţarea unor bucăţele de hârtie pentru a atrage norocul, decorarea străzilor şi organizarea de mari petreceri familiale.