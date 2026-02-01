Bill Gates în dosarul Epstein. Reacția miliardarului, după ultimele dezvăluiri

Noile documente dezvăluite de Departamentul de Justiție al Statelor Unite în cadrul a milioane de pagini legate de ancheta privind finanțatorul Jeffrey Epstein au readus în prim-plan numele lui Bill Gates, cofondatorul Microsoft.

Într-unul dintre aceste documente, un draft de e-mail din 2013 redactat de Epstein pentru sine, se insinuează că Gates ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală ca urmare a unor întâlniri cu "rusoaice” și că ar fi cerut ajutor pentru a obține antibiotice. Acesta chiar le-ar fi administrat în secret soției sale de atunci, Melinda French Gates, pentru a ascunde boala.

Aceste afirmații apar într-un volum imens de documente recent publicat, care include e-mailuri, fotografii şi alte materiale legate de Epstein, finanțatorul american condamnat pentru abuzuri sexuale asupra minorilor, decedat în 2019 în închisoare.

Reprezentanții lui Gates au respins categoric aceste acuzații, pe care le-au calificat drept "absurde și complet false”. Aceștia au precizat că nu există nicio dovadă că ceea ce apare în fișiere ar reflecta fapte reale. Ei susțin că documentele în cauză conțin doar versiuni nefinalizate de e-mailuri, scrise de Epstein sau în numele altor persoane fără confirmarea veridicității lor.

Bill Gates însuși a recunoscut public anterior că a greșit când a avut întâlniri cu Jeffrey Epstein în trecut. A precizat că a fost o eroare să petreacă timp cu el, da că nu există dovezi de încălcări ale legii din partea sa.

Cine era Jeffrey Epstein și de la ce a pornit scandalul

Jeffrey Epstein a fost un finanțator american foarte bogat, cu legături în cercurile politice, economice și mondene din SUA și Europa. Oficial, se ocupa de investiții și gestiona averi ale unor miliardari, dar în paralel a construit o rețea de exploatare sexuală a minorilor. Timp de ani de zile, a racolat adolescente vulnerabile, pe care le transporta între reședințele sale din New York, Florida și pe o insulă privată din Caraibe, unde avea locuri de întâlnire cu persoane influente. În 2008, a scăpat cu o pedeapsă extrem de blândă pentru fapte similare, iar în 2019 a fost arestat din nou pentru trafic sexual de minori.

După moartea sa în închisoare, în 2019, autoritățile americane au desecretizat treptat mii de documente, e-mailuri, agende, depoziții și note interne, cunoscute sub numele de "Epstein Files”. În aceste materiale apar nume de politicieni, oameni de afaceri, membri ai familiilor regale și celebrități, pentru că Epstein frecventa deliberat aceste cercuri de elită și își folosea averea pentru a se apropia de persoane influente.