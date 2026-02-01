€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Internațional Bill Gates în dosarul Epstein. Reacția miliardarului, după ultimele dezvăluiri
Data actualizării: 10:44 01 Feb 2026 | Data publicării: 10:44 01 Feb 2026

Bill Gates în dosarul Epstein. Reacția miliardarului, după ultimele dezvăluiri
Autor: Bogdan Bolojan

bill-gates_71282100 Imagine cu Bill Gates. FOTO: Agerpres

Au apărut noi documente care arată implicarea lui Bill Gates în anturajul lui Jeffrey Epstein.

Noile documente dezvăluite de Departamentul de Justiție al Statelor Unite în cadrul a milioane de pagini legate de ancheta privind finanțatorul Jeffrey Epstein au readus în prim-plan numele lui Bill Gates, cofondatorul Microsoft.

 Într-unul dintre aceste documente, un draft de e-mail din 2013 redactat de Epstein pentru sine, se insinuează că Gates ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală ca urmare a unor întâlniri cu "rusoaice” și că ar fi cerut ajutor pentru a obține antibiotice.  Acesta chiar le-ar fi administrat în secret soției sale de atunci, Melinda French Gates, pentru a ascunde boala.

Aceste afirmații apar într-un volum imens de documente recent publicat, care include e-mailuri, fotografii şi alte materiale legate de Epstein, finanțatorul american condamnat pentru abuzuri sexuale asupra minorilor, decedat în 2019 în închisoare.

Reprezentanții lui Gates au respins categoric aceste acuzații, pe care le-au calificat drept "absurde și complet false”. Aceștia au precizat că nu există nicio dovadă că ceea ce apare în fișiere ar reflecta fapte reale. Ei susțin că documentele în cauză conțin doar versiuni nefinalizate de e-mailuri, scrise de Epstein sau în numele altor persoane fără confirmarea veridicității lor.

Bill Gates însuși a recunoscut public anterior că a greșit când a avut întâlniri cu Jeffrey Epstein în trecut. A precizat că a fost o eroare să petreacă timp cu el, da că nu există dovezi de încălcări ale legii din partea sa.

Cine era Jeffrey Epstein și de la ce a pornit scandalul 

Jeffrey Epstein a fost un finanțator american foarte bogat, cu legături în cercurile politice, economice și mondene din SUA și Europa. Oficial, se ocupa de investiții și gestiona averi ale unor miliardari, dar în paralel a construit o rețea de exploatare sexuală a minorilor. Timp de ani de zile, a racolat adolescente vulnerabile, pe care le transporta între reședințele sale din New York, Florida și pe o insulă privată din Caraibe, unde avea locuri de întâlnire cu persoane influente. În 2008, a scăpat cu o pedeapsă extrem de blândă pentru fapte similare, iar în 2019 a fost arestat din nou pentru trafic sexual de minori.

După moartea sa în închisoare, în 2019, autoritățile americane au desecretizat treptat mii de documente, e-mailuri, agende, depoziții și note interne, cunoscute sub numele de "Epstein Files”. În aceste materiale apar nume de politicieni, oameni de afaceri, membri ai familiilor regale și celebrități, pentru că Epstein frecventa deliberat aceste cercuri de elită și își folosea averea pentru a se apropia de persoane influente. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

jeffrey epstein
bill gates
trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Prețurile record la aur îi fac pe chinezi să ia cu asalt automatele care schimbă bijuteriile în bani / Video
Publicat acum 32 minute
De ce ne certăm pe lucruri mici. Ce ascunde conflictul în cuplu
Publicat acum 35 minute
Noi negocieri directe între Ucraina, Rusia și SUA. Zelenski: „Dorim o încheiere reală și demnă a războiului”
Publicat acum 40 minute
Consilierul unui premier din UE își dă demisia după acuzații explozive în dosarul Epstein
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Democrații câștigă alegerile anticipate din Texas. Probleme pentru Trump
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 30 Ian 2026
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 31 Ian 2026
El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Publicat pe 30 Ian 2026
A murit actrița Catherine O'Hara, mama lui Kevin din Singur Acasă
Publicat pe 31 Ian 2026
Orice ar face un ministru USR nu va fi dat afară. Bogdan Chirieac: Cine este, de fapt, Ilie Bolojan
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close