Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja

Românii care plătesc un impozit la jumătate

Guvernul a aprobat astăzi, printr-o ordonanță, ”clarificările legislative necesare pentru aplicarea unitară a reducerii cu 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din zona Rezervației Biosferei Deltei Dunării și din Munții Apuseni” arată un comunicat de presă.

”Această facilitate se aplică pentru plata impozitului pentru terenurile aferente locuinței de domiciliu, pentru clădirile folosite ca locuințe de domiciliu (excepție fac cele utilizate pentru activități economice) și pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Ce se întâmplă cu cei care au plătit suma întreagă

Pentru persoanele din aceste localități care au plătit deja impozitele pentru anul 2026, sumele vor fi regularizate astfel: fie se compensează cu alte obligații fiscale, fie se restituie conform legii.

Zonele din Munții Apuseni și Biosfera Rezervației Delta Dunării beneficiază de facilități fiscale întrucât sunt regiuni cu constrângeri naturale și economice, unde statul a decis să intervină prin măsuri de sprijin pentru a susține populația și activitatea economică.

Facilitățile fiscale au fost introduse în anii ’90, imediat după tranziția economică, ca măsuri speciale de sprijin pentru zone cu constrângeri structurale majore” lămurește Executivul.