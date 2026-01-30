€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Data actualizării: 16:30 30 Ian 2026 | Data publicării: 14:37 30 Ian 2026

Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Autor: Roxana Neagu

bani foto pexels

O categorie de români va primi o scutire de 50% a impozitului pe proprietate, din decizia Executivului.

Românii care plătesc un impozit la jumătate

Guvernul a aprobat astăzi, printr-o ordonanță, ”clarificările legislative necesare pentru aplicarea unitară a reducerii cu 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din zona Rezervației Biosferei Deltei Dunării și din Munții Apuseni” arată un comunicat de presă. 

”Această facilitate se aplică pentru plata impozitului pentru terenurile aferente locuinței de domiciliu, pentru clădirile folosite ca locuințe de domiciliu (excepție fac cele utilizate pentru activități economice) și pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Ce se întâmplă cu cei care au plătit suma întreagă

Pentru persoanele din aceste localități care au plătit deja impozitele pentru anul 2026, sumele vor fi regularizate astfel: fie se compensează cu alte obligații fiscale, fie se restituie conform legii.

Zonele din Munții Apuseni și Biosfera Rezervației Delta Dunării beneficiază de facilități fiscale întrucât sunt regiuni cu constrângeri naturale și economice, unde statul a decis să intervină prin măsuri de sprijin pentru a susține populația și activitatea economică.

Facilitățile fiscale au fost introduse în anii ’90, imediat după tranziția economică, ca măsuri speciale de sprijin pentru zone cu constrângeri structurale majore” lămurește Executivul. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

impozit proprietate
guvern bolojan
reducere
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Pericolul iminent care pândește România. Avocatul Remus Borza: Noi o să dăm mesaje triumfaliste, că ăștia suntem
Publicat acum 4 minute
Guvernarea fricii: cum reformele rescriu viața oamenilor și decid dacă schimbarea vindecă sau amenință
Publicat acum 27 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 36 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 39 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close