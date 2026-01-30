România, trimisă în judecată de Comisia Europeană pentru nerespectarea normelor privind depozitarea deșeurilor

În pachetul său regulat de decizii privind încălcarea dreptului comunitar, Comisia Europeană a anunțat măsurile legale luate împotriva statelor membre care nu își respectă obligațiile în temeiul legislației UE.

Astfel, Comisia trimite România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru menținerea și lipsa reabilitării depozitelor de deșeuri.

CE a luat decizia de a iniția, vineri, 30 ianuarie, o acțiune în instanță împotriva României (INFR(2020)2276) pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin privind depozitarea deșeurilor în temeiul Tratatului de aderare pentru România și al Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/850).

România nu și-a respectat obligațiile privind depozitarea deșeurilor

Derogarea tranzitorie acordată în temeiul Tratatului de aderare a permis funcționarea anumitor depozite de deșeuri până la 16 iulie 2017, după care toate depozitele de deșeuri neconforme urmau să fie închise și reabilitate. România a raportat că 92 de depozite de deșeuri au fost închise și reabilitate, dar 15 situri sunt încă în funcțiune, fără planuri clare de reabilitare. Acesta este motivul pentru care Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere României în octombrie 2020 și un aviz motivat în februarie 2024.

„În ciuda unor progrese, autoritățile române nu au abordat pe deplin preocupările, întrucât 9 situri nu sunt încă reabilitate. Comisia consideră că eforturile depuse de autoritățile române au fost, până în prezent, insuficiente și, prin urmare, trimite România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene”, se arată într-un comunicat de presă al Comisiei.

Directiva privind depozitarea deșeurilor (Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/850) stabilește standarde pentru depozitele de deșeuri pentru a preveni efectele negative asupra sănătății umane, apei, solului și aerului. Aceasta își propune să asigure o reducere progresivă a depozitării deșeurilor, în special a deșeurilor care sunt potrivite pentru reciclare și alte tipuri de recuperare. De asemenea, vizează prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a efectelor negative asupra mediului ale depozitării deșeurilor, pe întregul ciclu de viață al depozitului de deșeuri.

România, vizată de proceduri de infrigement

Comisia Europeană a mai decis, de asemenea, să deschidă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere Spaniei (INFR(2025)2214) și României (INFR(2025)2215) pentru nerespectarea obligațiilor lor de raportare în temeiul Directivei Habitate (Directiva 92/43/CEE) și al Directivei Păsări (Directiva 2009/147/CE).

Directivele Habitate și Păsări impun statelor membre să prezinte Comisiei rapoarte de punere în aplicare la fiecare șase ani, într-un format convenit.

Rapoartele solicitate oferă o evaluare a stării de conservare a habitatelor și speciilor vizate de Directiva Habitate, precum și a speciilor de păsări sălbatice, pe baza stării și tendințelor populațiilor și habitatelor, precum și a principalelor presiuni și amenințări care le afectează. Rapoartele includ, de asemenea, informații despre măsurile de conservare luate pentru acestea și contribuția rețelei Natura 2000 la obiectivele de conservare stabilite în directive.

România nu a prezentat raportul în temeiul Directivei Păsări pentru ciclul 2019-2024, termenul limită fiind 31 iulie 2025, în timp ce Spania nu a prezentat raportul de implementare în temeiul Directivei Habitate. Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere, atât României, cât și Spaniei, care au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiența semnalată de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

