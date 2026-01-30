€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri România, trimisă în judecată de Comisia Europeană pentru nerespectarea normelor privind depozitarea deșeurilor
Data publicării: 14:39 30 Ian 2026

România, trimisă în judecată de Comisia Europeană pentru nerespectarea normelor privind depozitarea deșeurilor
Autor: Iulia Horovei

judecator-instanta_07851900 Un judecător pronunță o sentință. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE pentru menținerea și lipsa reabilitării depozitelor de deșeuri.

În pachetul său regulat de decizii privind încălcarea dreptului comunitar, Comisia Europeană a anunțat măsurile legale luate împotriva statelor membre care nu își respectă obligațiile în temeiul legislației UE.

Astfel, Comisia trimite România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru menținerea și lipsa reabilitării depozitelor de deșeuri.

CE a luat decizia de a iniția, vineri, 30 ianuarie, o acțiune în instanță împotriva României (INFR(2020)2276) pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin privind depozitarea deșeurilor în temeiul Tratatului de aderare pentru România și al Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/850). 

România nu și-a respectat obligațiile privind depozitarea deșeurilor 

Derogarea tranzitorie acordată în temeiul Tratatului de aderare a permis funcționarea anumitor depozite de deșeuri până la 16 iulie 2017, după care toate depozitele de deșeuri neconforme urmau să fie închise și reabilitate. România a raportat că 92 de depozite de deșeuri au fost închise și reabilitate, dar 15 situri sunt încă în funcțiune, fără planuri clare de reabilitare. Acesta este motivul pentru care Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere României în octombrie 2020 și un aviz motivat în februarie 2024. 

„În ciuda unor progrese, autoritățile române nu au abordat pe deplin preocupările, întrucât 9 situri nu sunt încă reabilitate. Comisia consideră că eforturile depuse de autoritățile române au fost, până în prezent, insuficiente și, prin urmare, trimite România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene”, se arată într-un comunicat de presă al Comisiei.

Directiva privind depozitarea deșeurilor (Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/850) stabilește standarde pentru depozitele de deșeuri pentru a preveni efectele negative asupra sănătății umane, apei, solului și aerului. Aceasta își propune să asigure o reducere progresivă a depozitării deșeurilor, în special a deșeurilor care sunt potrivite pentru reciclare și alte tipuri de recuperare. De asemenea, vizează prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a efectelor negative asupra mediului ale depozitării deșeurilor, pe întregul ciclu de viață al depozitului de deșeuri.

România, vizată de proceduri de infrigement

Comisia Europeană a mai decis, de asemenea, să deschidă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere Spaniei (INFR(2025)2214) și României (INFR(2025)2215) pentru nerespectarea obligațiilor lor de raportare în temeiul Directivei Habitate (Directiva 92/43/CEE) și al Directivei Păsări (Directiva 2009/147/CE). 

Directivele Habitate și Păsări impun statelor membre să prezinte Comisiei rapoarte de punere în aplicare la fiecare șase ani, într-un format convenit.

Rapoartele solicitate oferă o evaluare a stării de conservare a habitatelor și speciilor vizate de Directiva Habitate, precum și a speciilor de păsări sălbatice, pe baza stării și tendințelor populațiilor și habitatelor, precum și a principalelor presiuni și amenințări care le afectează. Rapoartele includ, de asemenea, informații despre măsurile de conservare luate pentru acestea și contribuția rețelei Natura 2000 la obiectivele de conservare stabilite în directive.

România nu a prezentat raportul în temeiul Directivei Păsări pentru ciclul 2019-2024, termenul limită fiind 31 iulie 2025, în timp ce Spania nu a prezentat raportul de implementare în temeiul Directivei Habitate. Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere, atât României, cât și Spaniei, care au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiența semnalată de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat. 

Citește și: O țară europeană îi transmite lui Trump că nu se va alătura Consiliului pentru Pace: Așteptăm poziția UE

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romania
deseuri
comisia europeana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Pericolul iminent care pândește România. Avocatul Remus Borza: Noi o să dăm mesaje triumfaliste, că ăștia suntem
Publicat acum 4 minute
Guvernarea fricii: cum reformele rescriu viața oamenilor și decid dacă schimbarea vindecă sau amenință
Publicat acum 27 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 36 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 39 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close