Robert Cazanciuc: Programul Național “Lift pentru Viață”, un nou pas spre realizare

"Arhitecți, avocați, notari, ingineri, reprezentanți ai Primăriei Sectorului 2 și ai unor companii private și-au exprimat intenția de a sprijini demararea proiectului-pilot al acestui program prin instalarea primului lift exterior din București într-un bloc de 4 etaje situat pe strada Maior Coravu.

În timpul discuțiilor au fost indicate o serie de puncte importante, atât tehnice, cât și mai ales juridice, care vor trebui luate în considerare la dezbaterea proiectului legislativ în viitoarea sesiune parlamentară, astfel încât legea să aibă o cât mai mare coerență și claritate în aplicarea ei pe tot parcursul programului național.

Sunt recunoscător celor care au participat la această primă întâlnire.

Foto cu liftul exterior mi-a fost trimisă de un român stabilit la München!

Am fost extrem de încântat de nivelul profesional al opiniilor exprimate și sunt încrezător că în scurt timp vom putea înlocui lacrimile de durere ale celor care astăzi sunt izolați în propriile locuințe cu lacrimi de bucurie!", a precizat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

