Sfinții Trei Ierarhi, sărbătoare pe 30 ianuarie. Cine au fost Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Sfinții Trei Ierarhi sunt mari părinți și teologi ai Bisericii. Ei au trăit în secolul al IV-lea și sunt prăznuiți împreună pe 30 ianuarie, fiind modele de credință, înțelepciune și slujire pentru Biserică și aproapele.

Cei trei Sfinți Ierarhi sunt celebrați împreună pentru că au avut o contribuție decisivă la formularea și apărarea învățăturii creștine.

Cine au fost Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur este o sărbătoare cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox.

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan sunt considerați ocrotitorii școlilor, dascălilor și elevilor. În multe zone, 30 ianuarie este văzută ca o sărbătoare a învățăturii, copiii fiind îndemnați să fie harnici la școală.

Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare a trăit între ani 330–379, în Cezareea Capadociei. Sfântul a fost arhiepiscop al Cezareei, un mare apărător al credinței creștine, care a desfășurat numeroase acte de caritate, cunoscute ca Vasiliade, unde a ajutat săracii, bolnavii și orfanii.

De asemenea, Sfântul Vasile cel Mare a lăsat numeroase scrieri teologice și morale. Nu în ultimul rând, Sfântul este cunoscut pentru Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, săvârșită de câteva ori pe an.

Sfântul Grigorie Teologul

Sfântul Grigorie Teologul (din Nazianz) a trăit între anii 329–390. El a fost prieten apropiat al Sfântului Vasile. Sfântul Grigorie a fost Arhiepiscop al Constantinopolului pentru scurt timp. Sfântul Grigorie este cunoscut pentru profunzimea teologică a cuvântărilor sale despre Sfânta Treime. Datorită clarității și profunzimii scrierilor sale teologice, Sfântul a fost supranumit ”Teologul”.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur a trăit între 347–407, în Antiohia. Sfântul a fost patriarh al Constantinopolului. A rămas cunoscut pentru predicile sale clare și pline de putere, de unde și numele de ”Gură de Aur”. Sfântul Ioan Gură de Aur a luptat contra corupției și nedreptății sociale.

Sfântul a lăsat Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cea mai des oficiată în Biserica Ortodoxă.

Tradiții pe 30 ianuarie de Sfinții Trei Ierarhi

Conform tradiției populare, începând cu azi, 30 ianuarie, începe să se schimbe vremea spre primăvară. Grâul care nu a apucat să încolțească toamna, acum începe să prindă viață. Alte tradiții populare spun că, dacă streșinile curg, primăvara va fi rece. De asemenea, dacă este ger, astăzi, vara va fi călduroasă.

Alte tradiții spun că ziua trebuie respectată cu evlavie și nu este bine să facem munci gospodărești, precum spălatul rufelor sau măturatul. În anumite zone, în această zi se fac pomeni pentru morții neîmpărtășiți.

Vezi și: Mulți cred că se roagă corect, dar fac o greșeală. Purtătorul de cuvânt al BOR: Ce dă, de fapt, valoare cuvintelor / video