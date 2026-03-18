Subcategorii în Stiri

Curs valutar: € 5.0940
|
$ 4.4133
 
DCNews Stiri BOR, apel către credincioși: Atenție la escrocii online care cer bani în numele Bisericii și promovează practici oculte!
Data publicării: 16:29 18 Mar 2026

BOR, apel către credincioși: Atenție la escrocii online care cer bani în numele Bisericii și promovează practici oculte!
Autor: Andrei Itu

whatsapp-telefon_28076700 Imagine WhatsApp telefon. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @thanyakij-12

Patriarhia Română trage un semnal de alarmă cu privire la înșelătoriile din mediul online care utilizează în mod ilegal numele Bisericii.

Patriarhia Română a transmis un mesaj prin care avertizează credincioșii asupra fraudelor din mediul online. 

Este vorba despre conturi false de preoți și monahi care folosesc în mod abuziv numele Bisericii Ortodoxe Române pentru a cere bani, oferind la schimb practici neortodoxe, respectiv ghicitorie, „dezlegări”, „vrăjitorii” sau alte activități de natură ocultă, care sunt în contradicție totală cu credința creștin-ortodoxă.

Avertismentul Patriarhiei Române cu privire la fraudele online

În contextul apariției recente pe rețelele de socializare a unor conturi care pretind, în mod fals, că reprezintă personal clerical și monahal, și prin intermediul cărora se solicită bani în schimbul unor practici neortodoxe (ghicitorie, „dezlegări”, „vrăjitorii” sau alte activități de natură ocultă), Patriarhia Română atrage atenția asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conștientizarea fenomenului și informarea corectă, din surse oficiale, asupra modalităților de efectuare a donațiilor.


Biserica Ortodoxă Română nu practică și nu încurajează sub nicio formă astfel de manifestări, care contravin învățăturii de credință creștine și spiritualității ortodoxe. Orice asociere a acestor practici cu viața clericală sau cu activitatea Bisericii este falsă și neavenită.


Conturile care folosesc imaginea unor presupuse „maici”, „monahi”, „preoți” sau „vlădici” pentru a solicita bani în mediul online, în special prin intermediul rețelelor de socializare, fără o identificare verificabilă, trebuie tratate cu maximă prudență”, transmite Patriarhia Română.

Apel către credincioși pentru a nu pica în plasa escrocilor

 Patriarhia Română face un apel către credincioși:


„Astfel, Patriarhia Română face un apel către credincioși:


• să nu dea curs solicitărilor de sprijin financiar provenite din surse neoficiale, neverificabile și care promovează practici contrare învățăturii de credință, în timp ce pretind o falsă afiliere la Biserica Ortodoxă Română;


• să verifice autenticitatea paginilor sau conturilor care invocă numele unor mănăstiri sau parohii, dar și ale unor pretinși clerici sau monahi;


• să se adreseze direct unităților bisericești cunoscute sau site-urilor oficiale atunci când doresc să ofere sprijin material; 

• să semnaleze autorităților competente eventualele cazuri de fraudă.


Patriarhia Română îndeamnă la discernământ, responsabilitate și informare corectă, subliniind că ajutorarea semenilor și sprijinirea lăcașurilor de cult parohiale și mănăstirești trebuie realizate în mod transparent și în deplin acord cu valorile credinței creștine”, transmite Biroul de Presă al Patriarhiei Române, prin vocea purtătorului de cuvânt părintele Adrian Agachi.

