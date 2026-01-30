Falsa măicuță Beatrice, condamnată după ce a înșelat o femeie cu ritualuri în valoare de 90.000 de euro

O femeie din Satu Mare a fost înșelată cu aproape 90.000 de euro de o falsă măicuță, clarvăzătoare numită ”Măicuța Beatrice”. Victima voia să își salveze căsnicia, precum și să își ajute partenerul ce avea probleme cu alcoolul. Escroaca a solicitat sume mari de bani pentru așa-zise ritualuri de vindecare și dezlegări de blesteme făcute prin telefon sau mesaje.

Falsa măicuță, clarvăzătoare Beatrice, condamnată

Recent, instanța de judecată a condamnat-o pe clarvăzătoare la închisoare cu suspendare și a obligat-o să dea banii înapoi.

Victima a căutat pe internet soluții pentru a-și rezolva problemele conjugale în șuna octombrie 2023. Ea a găsit un site ce utiliza fraudulos imaginea unei mănăstiri și a unei măicuțe, care se prezenta ca fiind tămăduitoare. Victima, convinsă că vorbește cu o persoană bisericească, a sunat la numărul afișat. Însă, în realitate, ”Măicuța Beatrice” se numește Biatrisa Matei. Ea are 24 de ani și locuiește în Ploiești.

Victima i-a oferit 40.000 de euro cash

Falsa măicuță i-a cerut, de mai multe ori, bani, prin transferuri bancare ori servicii de plată rapidă. Mai mult, cea mai mare sumă a fost înmânată personal în luna decembrie 2023, în zona gării din Satu Mare. Victima i-a oferit 40.000 de euro cash, o parte din bani proveneau din împrumuturi.

”Eram de peste 20 de ani într-o relație consensuală cu iubitul meu, iar în cursul anului 2023 relația s-a deteriorat din cauza unor probleme pe care acesta le avea cu consumul de alcool. Am căutat pe internet cum aș putea să rezolv problemele pe care le aveam și am găsit o pagină a unei măicuțe, care se numea Măicuța Beatrice, despre care eram sigură că este de la ceva mănăstire, unde era afișat și un număr de contact. Avea la descriere faptul că poate ajuta persoanele în orice problemă de viață, dezlegare de farmece, vindecare alcoolici și alte lucruri”, a relatat femeia polițiștilor, potrivit Libertatea.

Anchetatorii au intrat pe fir

Partenerul victimei a aflat despre toată situația abia în luna martie 2024, cerându-i înapoi escroacei sumele de bani.

Bărbatul a contactat-o pe Biatrisa și anchetatorii au intrat pe fir, interceptând convorbirile telefonice dintre ei.

Pe 15 ianuarie 2026, Biatrisa Matei a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare. Mai mult, ea trebuie să muncească 90 de zile în folosul comunității. Totodată, instanța a hotărât că trebuie să îi dea înapoi victimei peste 80.000 de euro și să îi achite daune morale în valoare de 5.000 de euro.

