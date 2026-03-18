DCNews Stiri Numărul urșilor eliminați anual s-ar putea dubla: Proiect trecut de Senat
Data publicării: 18:12 18 Mar 2026

Numărul urșilor eliminați anual s-ar putea dubla: Proiect trecut de Senat
Autor: Iulia Horovei

urs ursi munte Un urs în Munții Carpați. Sursa foto: Agerpres

Un proiect care prevede dublarea cotei de recoltare pentru urși, în perioada 2026-2027, a trecut, miercuri, de Senat, urmând ca inițiativa să meargă în Camera Deputaților pentru votul final.

Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, a transmis, miercuri, 18 martie, că iniţiativa UDMR care prevede dublarea cotei de recoltare pentru gestionarea populației de urs brun a fost votată de Senat, proiectul urmând să meargă spre aprobare în Camera Deputaţilor. Actul legislativ constă în recoltarea anuală, între 2026-2027, a 859 urși bruni.

„Evaluarea genetică finalizată anul trecut a confirmat ceea ce am semnalat constant în ultimii ani: suprapopularea periculoasă a urșilor, extinderea habitatului acestora și necesitatea unor intervenții preventive. Pe baza ecestuia, am propus o cotă de recoltare proporțională, prin care menținem sub control populația de urși, protejând viața umană și activitățile agricole”, a transmis vicepremierul Tanczos Barna, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

859 de urși bruni vor putea fi recoltați anual

Astfel, dacă și Camera Deputaților va aproba inițiativa legislativă, în perioada 2026-2027 vor putea fi recoltați anual, în scop preventiv, 859 de urși bruni.

Iniţiativa a fost adoptată de Senat cu 69 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” și 17 abținer. Un senator nu a votat.

Rămâne de văzut dacă deputații vor trece acest proiect legislativ în perioada următoare.

Amintim că România are cea mai numeroasă populație de urși și cea mai mare diversitate genetică a speciei de urs. Conform celui mai recent studiu care stabilește numărul exemplarelor de urs brun în România, ar exista între 10.600 și 12.700 de exemplare.

