Numărul urșilor eliminați anual s-ar putea dubla: Proiect trecut de Senat

Un proiect care prevede dublarea cotei de recoltare pentru urși, în perioada 2026-2027, a trecut, miercuri, de Senat, urmând ca inițiativa să meargă în Camera Deputaților pentru votul final.
Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, a transmis, miercuri, 18 martie, că iniţiativa UDMR care prevede dublarea cotei de recoltare pentru gestionarea populației de urs brun a fost votată de Senat, proiectul urmând să meargă spre aprobare în Camera Deputaţilor. Actul legislativ constă în recoltarea anuală, între 2026-2027, a 859 urși bruni.
„Evaluarea genetică finalizată anul trecut a confirmat ceea ce am semnalat constant în ultimii ani: suprapopularea periculoasă a urșilor, extinderea habitatului acestora și necesitatea unor intervenții preventive. Pe baza ecestuia, am propus o cotă de recoltare proporțională, prin care menținem sub control populația de urși, protejând viața umană și activitățile agricole”, a transmis vicepremierul Tanczos Barna, miercuri, pe pagina sa de Facebook.
Astfel, dacă și Camera Deputaților va aproba inițiativa legislativă, în perioada 2026-2027 vor putea fi recoltați anual, în scop preventiv, 859 de urși bruni.
Iniţiativa a fost adoptată de Senat cu 69 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” și 17 abținer. Un senator nu a votat.
Rămâne de văzut dacă deputații vor trece acest proiect legislativ în perioada următoare.
Amintim că România are cea mai numeroasă populație de urși și cea mai mare diversitate genetică a speciei de urs. Conform celui mai recent studiu care stabilește numărul exemplarelor de urs brun în România, ar exista între 10.600 și 12.700 de exemplare.
