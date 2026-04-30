Sorin Grindeanu, declarațiile serii despre retragerea de la guvernare, asocierea cu AUR, moțiunea de cenzură și viitorul Guvern

PSD a depus moțiune de cenzură împreună cu AUR, pentru a da jos Guvernul Bolojan în Parlament, în urma retragerii miniștrilor PSD din Executiv. În această seară, liderul social-democrat a declarat: ”Puteam să fac o înțelegere foarte simplă cu AUR - și n-am făcut”. Întrebat dacă e frecventabil partidul AUR, Sorin Grindeanu a răspuns - ”nu fac caracterizări”.

În contextul crizei guvernamentale, redăm cele mai importante declarații ale președintelui PSD, Sorin Grindeanu, despre retragerea de la guvernare, asocierea cu AUR, moțiunea de cenzură și viitorul Guvern:

Dacă se potrivește cu cineva Ilie Bolojan, se potrivește cu Liviu Dragnea de atunci (din momentul în care PSD i-a retras încrederea lui Sorin Grindeanu, ca premier n.r.). Ilie Bolojan pare că acum dă foc la câmpie, otrăvește fântânile, taie toate punțile de dialog , astfel încât, după domnia sa, să nu mai existe nicio șansă de construcție a unei coaliții pro-europene. Tactica pe care o aplică prim-ministrul denotă iresponsabilitate. Se poate guverna în România și fără domnia sa. Se pot construi autostrăzi și fără ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru. Există viață și după ziua de marți - și pentru noi trebuie să fie o viață mai bună. Exact cum făcea Liviu Dragnea, Ilie Bolojan încearcă să controleze întreaga scenă politică și, dacă el nu mai e, atunci trebuie să se strice absolut tot. N-am să intru în acest joc.

, astfel încât, după domnia sa, să nu mai existe nicio șansă de construcție a unei coaliții pro-europene. Tactica pe care o aplică prim-ministrul denotă iresponsabilitate. Se poate guverna în România și fără domnia sa. Se pot construi autostrăzi și fără ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru. Există viață și după ziua de marți - și pentru noi trebuie să fie o viață mai bună. Exact cum făcea Liviu Dragnea, Ilie Bolojan încearcă să controleze întreaga scenă politică și, dacă el nu mai e, atunci trebuie să se strice absolut tot. N-am să intru în acest joc. Eu am înțeles apelul făcut de președintele Nicușor Dan, care a rugat să se dezescaladeze discursul public.

"AUR a fost votat de cetățeni, e al doilea partid din România"

Puteau exista două moțiuni: una înaintată de AUR și una de PSD, dar exista riscul să se anihileze reciproc . N-am făcut decât să maximizez șansa unei moțiuni și de a schimba guvernul.

. N-am făcut decât să maximizez șansa unei moțiuni și de a schimba guvernul. AUR a fost votat de cetățeni, e al doilea partid din România . PSD nu a făcut înțelegeri nici la buget, când era foarte simplu să o facem. Puteam să fac o înțelege foarte simplă cu AUR și n-am făcut.

. PSD nu a făcut înțelegeri nici la buget, când era foarte simplu să o facem. Puteam să fac o înțelege foarte simplă cu AUR și n-am făcut. (De ce nu faceți Guvern cu AUR?) Nu am fi în această situația dacă Ilie Bolojan și-ar fi dat demisia. Atât timp cât i-am retras sprijinul politic, în orice țară ar fi fost, prim-ministrul ar fi trebuit să-și dea demisia. Nu există o majoritate care să-l susțină. Demersul acesta e unul parlamentar și nu există nicio înțelegere post-moțiune. Îmi doresc ca soluția post-moțiune să fie una între partidele care au fost și până acum această majoritate. De aceea n-am să intru în capcana lui Ilie Bolojan - ”după mine, potopul”.

În ce formulă vrea PSD să revină în Palatul Victoria

PSD nu va face majoritate de guvernare cu AUR. Ne dorim una în interiorul aceleiași coaliții. Simplu.

Ne dorim o soluție în interiorul acestei coaliții, dar fără Ilie Bolojan. Dacă nu se va putea, PSD va trece în Opoziție. Ori facem o soluție de acest tip, ori PSD trece în Opoziție. Nu avem altă variantă. Nu pot să spun, la fiecare 5 minute, că nu vom face Guvern PSD - AUR. Am citit dorința lor cu privire la moțiunea de cenzură, am avut eu o discuție cu George Simion și i-am spus că dacă-și dorește cu adevărat să dărâme Guvernul, trebuie să facem o moțiune comună. A fost de acord. Nu mi-a cerut absolut nimic la schimb.

Sorin Grindeanu, nominalizare de premier ”fără niciun fel de ezitare”

PSD va nominaliza un prim-ministru dacă asta va fi soluția ca urmare a consultărilor, fără niciun fel de ezitare. Dacă ai mei colegi vor hotărî să fiu nominalizarea, n-am niciun fel de ezitare.

Mi-aș dori să se păstreze, în mare, coaliția de acum. PSD are 27 - 28% din Parlament.

PSD nu va susține un guvern minoritar, nu e o variantă de succes sau de durată.

Varianta unui guvern politic, cu premier tehnocrat: E unul din scenariile pe care nu trebuie să-l excludem. Nu e de dorit, dar nici să fie exclus.

Dacă moțiunea nu trece, vom face o analiză internă. Toate lucrurile sunt pe masă... dar lucrurile nu se vor întâmpla așa.

În scenariul în care moțiunea trece, PSD va fi chemat la consultări și vom spune că ne dorim o coaliție în forma de până acum, nu susținem guverne minoritare și nu facem majorități în afara acestei coaliții.

Declarațiile au fost făcute la Antena 3 CNN.