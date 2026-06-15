Marele absent de la ședința PNL. Liberalii decid dacă îl susțin pe Adrian Veștea

Lideri PNL - de la stânga la dreapta: Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan, Dan Motreanu. Sursa foto: Agerpres

Partidul Național Liberal se reunește, luni, pentru a-și stabili poziția față de nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier.

Biroul Politic Național (BPN) al PNL se reunește astăzi, la ora 17:00, pentru a discuta poziția partidului față de nominalizarea ca premier a lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan.

Prim-vicepreședintele PNL și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, nu va participa la ședința de astăzi, întrucât se află la Singapore, la World Cities Summit 2026, un summit internațional dedicat viitorului orașelor și dezvoltării urbane.

Ciucu: A picat prost pentru mine din cauza puciului

„Sunt la Singapore, la World Cities Summit 2026. A picat prost pentru mine din cauza tentativei de puci la care este supus astăzi Partidul National Liberal. Deși nu îmi este ușor — din cauza puciului — încerc să mă focalizez pe rostul prezenței mele aici: să învăț, să identific parteneri și know-how, inclusiv soluții financiare la problemele noastre.

Am avut până acum trei zile pline, programul este epuizant, dar mă bucur de fiecare oră, de fiecare experiență care ni se oferă, de fiecare întâlnire. (...) Am câteva idei, vin inspirat. Nu va fi ușor; până la urmă va trebui să rupem și noi pisica și să trecem prin niște reforme serioase. Aceste experiențe te scot din cotidian și îți pun ordine în gânduri. Îmi este mai clar!”, a transmis primarul Capitalei.

Președintele Nicușor Dan a surprins, duminică, scena politică, după ce l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea.

Președintele PNL și premierul interimar, Ilie Bolojan, a declarat că mișcarea președintelui este o încercare de a rupe partidul, fără să fi știut, dinainte, că Adrian Veștea va fi desemnat în această funcție.