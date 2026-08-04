”Nu seceta a băgat România în criză energetică”. Bogdan Ivan: Nu cereți demisii, spuneți adevărul!

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Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, susține că actuala criză energetică nu este provocată de secetă, ci de un deceniu de investiții întârziate și capacități de producție închise fără a fi înlocuite.

Bogdan Ivan, fost ministru PSD al Energiei, afirmă că oprirea unui reactor de la Cernavodă și riscul opririi celui de-al doilea au scos la iveală vulnerabilități acumulate în ultimii zece ani, nu doar efectele secetei. El susține că Guvernul încearcă să pună întreaga responsabilitate pe condițiile meteo, deși problemele sunt structurale și țin de lipsa investițiilor în producție, stocare și infrastructură.

”NU DUNĂREA A SECAT SISTEMUL ENERGETIC!

Seceta explică momentul. Nu explică deceniul.

Pe 28 iulie, un reactor de la Cernavodă a fost oprit. Al doilea a stat zile la rând la un pas de aceeași decizie. Împreună înseamnă aproximativ o cincime din producția națională de electricitate. Guvernul a declarat stare de alertă, a chemat industria să-și oprească liniile seara și a cerut curent de import prin Ucraina. Import limitat la 380 kWh (puțin peste 10% din necesar).

Faptele nu se contestă. Oamenii de la Cernavodă au aplicat exact procedurile pe care trebuiau să le aplice.

Se contestă altceva: povestea construită în jurul lor.

Un exercițiu de imaginație de treizeci de secunde: Aceeași secetă. Același deficit. Aceleași măsuri. Aceeași industrie oprită în orele de vârf. O singură diferență: la Energie, un ministru social-democrat.

Câte ore ar fi rezistat tonul calm și tehnic din spațiul public? Când s-ar fi cerut prima demisie — înainte sau după primul comunicat de presă? În ultima iarnă am depășit două etape mai grave decât cea de acum! Două săptămâni de record de ger și importuri de până la 3500 MWh. Cum am gestionat: cu specialiștii Transelectrica si toate companiile din energie. Am cerut cuiva să stingă lumina? Nu! Am cerut raționalizare? Nu! Am avut prognoza meteo și am acționat preventiv. Dacă eram acum Ministrul Energiei din partea PSD, hoardele de troli, boti și influenceri ar fi făcut scenarii apocaliptice de dimineață și până seara.

Am văzut filmul ăsta cu carburanții: am plecat de la ministerul energiei în 23 aprilie. Motorina: 9 lei! Azi e 10.7 lei și e liniște. Eu am gestionat criza carburanților când a izbucnit războiul din Iran. Barilul de petrol era peste 120 de dolari și criză mondială. Toată lumea sărea pe mine: când scad prețul. Și l-am scăzut. Doar 12 zile am avut prețuri peste 10 lei/litru în plină criză.

Astăzi, cea mai grea parte a războiului a trecut. În timp ce prețurile se stabilizează în toată lumea, avem aproape două săptămâni cu prețuri peste 10 lei litrul de motorină. Și liniște. Nimeni nu se întreabă pe Facebook și la TV, cum avem prețul barilului de petrol 80$ și cele mai mari prețuri la carburanți. Dacă era un ministru PSD la energie, nu îmi imaginez Tsunami-ul comunicațional asupra lui.

Nu e nevoie de imaginație. Am văzut deja filmul. Când ministrul era social-odemocrat, o avarie era dovadă de incompetență. Când nu mai este, devine circumstanță obiectivă. Seceta, într-adevăr, nu ține de guvernare. Vulnerabilitatea ține.

Deceniul care lipsește din poveste.

Din 2014 până în 2025, Ministerul Energiei a fost condus fără excepție de PNL, de partide desprinse din PNL sau de tehnocrați instalați cu susținerea PNL. Aproape șase ani consecutivi, doi miniștri liberali.

În tot acest timp s-au închis capacități de producție fără să se pună nimic în loc. S-a aratat, an după an, același termen la aceeași centrală neterminată. S-a amânat stocarea. S-a amânat rețeaua. Și se știa, în scris, că răcirea centralei nucleare depinde de o lucrare hidrotehnică pe Dunăre care nu s-a executat niciodată.

Proiectul exista. Apa a scăzut mai repede decât birocrația. Astăzi, unul dintre acei foști miniștri liberali este consilier pe energie al premierului interimar. Cel care a condus sistemul îl sfătuiește pe cel care îl critică. Nu e o ironie. E organigrama. Austeritatea nu produce megawați.

Fondul disputei nu ține de persoane, ci de doctrină. Actuala putere are o singură unitate de măsură: tăierea. Reformă înseamnă tăiere. Performanță înseamnă tăiere. Statul e o cheltuială de redus, nu un instrument de folosit.

Numai că un sistem energetic nu se construiește din economii. Se construiește din investiții făcute cu zece ani înainte să ai nevoie de ele — exact tipul de decizie pe care contabilitatea politică nu îl ia niciodată, fiindcă nu produce niciun titlu în anul în care e luată.

Un stat redus la un tabel de Excel nu răspunde la secetă. O comentează.

Un ministru al acestui guvern a recunoscut public că am închis capacități fără să punem altceva în loc și că nu te poți ascunde în spatele secetei. Are dreptate.

Regretabil e doar că propoziția vine acum, când costul se vede pe facturi, și nu acum patru ani, când încă se putea preveni.

Nu cer nicio demisie.

Am condus Ministerul Energiei zece luni. Zece luni nu repară zece ani și nu pretind că nu am avut și eu întârzieri.

Nu cer demisia nimănui în plină criză. Am trecut o moțiune prin care Ilie Bolojan trebuia să plece. Legal. Și nu a făcut-o, iar nimeni nu îl ia la răspundere pe aberațiile care le face zilnic. Oricum, ar fi ilogic să cer demisia unui Guvern demis, Premier demis, care e și Ministru demis/interimar al Energiei. Nimeni nu mai știe. Nici măcar constituția României nu a fost pregătită pentru acest scenariu de coșmar al democrației: să ai guvern demis prin moțiune de cenzură și să se țină cu dinții de putere, în timp de economia României se duce în cap.

Cer un singur lucru: aceeași unitate de măsură. Dacă seceta este o circumstanță obiectivă astăzi, a fost o circumstanță obiectivă și ieri. Iar dacă problema este structurală — și este — răspunderea aparține celor care au avut deceniul, nu celor care au avut zece luni.

Consecvența nu este o favoare pe care o facem adversarului. Este singura condiție în care dezbaterea publică mai înseamnă ceva” scrie Bogdan Ivan, fost ministru PSD al Energiei în Guvernul Bolojan, pe Facebook.