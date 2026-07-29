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Claudiu Târziu propune reguli mai stricte în UE: produsele vegetale să nu mai poată folosi denumiri specifice cărnii

Autor: Gabriela Ungureanu
Data publicării: 29 Iul 2026
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Claudiu Târziu
Claudiu Târziu, europarlamentar român ECR

Europarlamentarul ECR Claudiu Târziu a depus amendamente la reforma Organizării Comune a Piețelor Agricole (OCM), prin care propune ca denumirile consacrate ale produselor din carne să fie rezervate exclusiv alimentelor care conțin carne, pentru a proteja consumatorii și producătorii europeni.

În calitate de raportor alternativ din partea Grupului ECR pentru reforma Organizării Comune a Piețelor Agricole (OCM), Claudiu Târziu a depus o serie de amendamente care vizează atât sprijinirea fermierilor și a cooperativelor agricole, cât și clarificarea modului în care sunt comercializate produsele alimentare în Uniunea Europeană.

Unul dintre amendamentele propuse prevede ca denumirile consacrate ale produselor din carne să fie utilizate exclusiv pentru produsele care conțin carne. Potrivit europarlamentarului, măsura urmărește să prevină inducerea în eroare a consumatorilor și să protejeze producătorii europeni de practici comerciale considerate înșelătoare.

Pachetul de amendamente include și măsuri pentru consolidarea rolului organizațiilor de producători și al cooperativelor agricole. Claudiu Târziu propune reguli mai flexibile pentru recunoașterea acestora, astfel încât inclusiv organizațiile de dimensiuni reduse sau mai multe entități care acționează împreună să poată beneficia de măsurile europene de sprijin.

Europarlamentarul ECR susține, de asemenea, că reforma OCM trebuie să respecte principiul subsidiarității, oferind statelor membre posibilitatea de a adapta politicile agricole la specificul propriilor piețe și la nevoile fermierilor.

”Reforma OCM trebuie să ofere fermierilor instrumente reale pentru dezvoltare și competitivitate, respectând în același timp specificul fiecărui stat membru”, a declarat Claudiu Târziu.

Prin amendamentele depuse, eurodeputatul afirmă că urmărește crearea unui cadru european mai flexibil pentru agricultură, care să ofere fermierilor români condiții echitabile de dezvoltare și să consolideze competitivitatea producătorilor din Uniunea Europeană.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202501410

Claudiu Târziu propune reguli mai stricte în UE: produsele vegetale să nu mai poată folosi denumiri specifice cărnii

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