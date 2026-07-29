Modificarea Constituției: Verdictul lui Sorin Grindeanu (PSD)

Sorin Grindeanu - Sursa foto: Agerpres

Având în vedere blocajul politic prelungit cu care se confruntă România de mai multe luni, liderul social-democrat Sorin Grindeanu s-a declarat favorabil unei modificări a Constituției.

În cadrul unor declarații făcute în Parlamentul României, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă e de părere că președintele României, Nicușor Dan, a respectat Constituţia în criza declanşată de desemnarea premierului şi dacă este nevoie de o modificare la felul în care arată în momentul de faţă Legea Fundamentală.

„Am să-mi permit să răspund încercând să dezvolt mai mult şi să nu mă refer doar la Constituţie, ca să fiu mai clar. Arhitectura statului român a fost gândită undeva, la începutul anilor 90, ca an de tranziţie.

A fost gândită atunci, la începutul anilor 2000, arhitectura statului. Începând de la Constituţie, de la instituţii şi aşa mai departe. După aproape 30 de ani, cred că această arhitectură trebuie să fie upgradată, trebuie să fie adusă mai aproape de realităţile României din 2026“, a precizat Sorin Grindeanu în Parlament.

El a adăugat că România „are nevoie“ de un upgrade, inclusiv la Constituție.

„Şi aici e o discuţie mult mai largă. Dar da, dacă vorbim punctual despre Constituţie, da, e nevoie“, a mai spus liderul social-democrat.

România, în criza politică de mai multe luni

România a intrat în criză politică după demiterea Guvernului Bolojan, la începutul lunii mai, de către o majoritate parlamentară formată în jurul PSD și AUR.

Viitoarele tentative de guvernare propuse de președinte fie nu au ajuns la vot, fie au picat în Parlament. În faza inițială, primul premier desemnat, Eugen Tomac, a renunțat la mandat după ce a constatat că nu are voturile necesare.

Ulterior, Guvernul propus de Adrian Veștea a picat în Legislativ, după ce nu a reușit să adune cele 233 de voturi necesare pentru învestitură.

AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan, pentru că nu ar fi respectat Constituția

George Simion a susținut marți o conferință de presă în care a acuzat că președintele Nicușor Dan prelungește criza politică și a afirmat că sunt întrunite motive pentru declanșarea procedurii de suspendare a șefului statului.

„Atitudinea lui Nicușor Dan față de această criză pe care el a creat-o nu este de a ne liniștii. Ba chiar deloc. Suntem în cea de-a 84-a zi în care România nu are guvern.

Este dovada supremă a iresponsabilității lui Nicușor Dan și o încălcare gravă a Constituției. Dacă sunt unii și alții care îi iau apărarea lui Nicușor Dan și spun că nu există motive pentru care să fie suspendat, putem să le răspundem cu numărul de zile de când dânsul nu se învrednicește să își facă datoria constituțională și să propună Parlamentului un nume de premier. Nu cred că cei care au scris Constituția României s-au gândit vreodată că va veni cineva la Palatul Cotroceni care să își închipuie că poate amâna sine die nominalizarea unui premier.

Nicușor Dan, pe zi ce trece, devine tot mai pasibil de procesul constituțional și democratic de suspendare, iar apoi de demitere. Criza politică trebuie să se încheie pe căi democratice și constituționale. Noi știm că, începând cu decembrie 2024, democrația în România și aplicarea Constituției au fost suspendate“, a precizat liderul AUR.