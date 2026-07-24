România își intensifică relațiile economice cu India. Irineu Darău: „Așa începe dezvoltarea”

Irineu Darău, ministrul Economiei. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, susține că România își propune să consolideze relațiile economice cu India, prin atragerea de investiții indiene și crescând exporturile pentru reducerea deficitului comercial.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a afirmat că România urmărește să își consolideze parteneriatul economic cu India prin atragerea de investiții indiene și stimularea exporturilor, cu scopul de a reduce deficitul balanței comerciale.

Darău a subliniat că România dorește să devină o poartă de acces către piața Uniunii Europene, iar evenimente precum Romania – India Business Forum creează oportunități de colaborare între mediul de afaceri din cele două țări.

Irineu Darău: „România se manifestă proactiv în dezvoltarea relațiilor cu India”

„Astăzi este un moment foarte important, în care România se manifestă proactiv în dezvoltarea relațiilor cu India. India are o economie emergentă, are un popor uriaș și ne dorim ca România să fie percepută ca o poartă de intrare în piața Uniunii Europene.

Astăzi, reușim să organizăm, de la Ministerul Economiei un eveniment important, cu participarea celor doi președinți și a companiilor românești și indiene. Evident că ne dorim să atragem capital și investitori indieni în România.

În timp, dorim să exportăm mai mult către India, pentru a mai colecta și reduce din deficitul de balanță comercială. Așa începe dezvoltarea, prin astfel de evenimente, în care, în primul rând, mediile private, antreprenorii din ambele țări se întâlnesc, vor găsi oportunități chiar mai repede decât le va găsi statul”, a mai spus ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, în contextul evenimentului „Romania - India Business Forum”.

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