Diana Șoșoacă, în direct din piscină. Afirmă că ”România are 60% din toată apa UE”: Nu suntem Africa

Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a intrat în direct, într-o emisiune TV, din piscină.

Diana Șoșoacă îndeamnă românii să folosească apa în exces și să se filmeze în timp ce o fac, chiar dacă nu au nevoie, doar pentru a-i îndemna și pe alții să le urmeze exemplul, contrar mesajelor autorităților, de cumpătare.

”Din apa aceasta minunată, fără apometru, eu le propun românilor următorul lucru, pentru că ne va ajuta foarte mult: să înceapă să facă filmulețe, începând din această zi, cu privire la apă. Să-și ude grădina și să filmeze, să-și pună apă în cap, să se arunce în piscină, să se arunce în mare și totul filmat. Haideți să facem o astfel de campanie pentru apă. Apa nu este de la Buzoianu, apa nu este de la stat, apa este de la Dumnezeu.

La Botoșani, unde este domnul profesor Alexandru Amititeloae, plouă.

Se duce în râuri, se duce în pământ, da? Și de acolo se duce în acele râuri, pârâuri care duc mai departe apa către noi. Înțeleg să plătesc când mă duc la oraș și plătesc un abonament, cum e la București, pentru că îmi tratează apa și așa mai departe, deși nu avem nevoie de apa tratată, să știți. Mai mult ne îmbolnăvim și nu mai avem pic de imunitate” susține Diana Șoșoacă.

România are 60% din apa UE, susține, în mod fals, Diana Șoșoacă

Mai mult, lidera SOS susține că România are 60% din apa din UE. ”Dar să ne spui că tu, pentru România, care are 60% din toată apa Uniunii Europene, unde sunt precipitații, uitați ce inundații sunt în acest moment... deci, ca să ajungi să faci chestia asta înseamnă că tu ataci efectiv viața. Articolul 136 din Constituția României menționează foarte clar că toate bogățiile subsolului sunt domeniul public al statului, adică al poporului român. Nu poți să le înstrăinezi; poți, eventual, doar să le dai în administrare, dar, atenție, nu ceea ce ține de securitatea națională, nu ceea ce ține de viață”, conform Antena 3 CNN.

„Noi nu suntem Africa”

”Apa se regăsește peste tot. Gândiți-vă că noi nu suntem Sahara, noi nu suntem Africa. Acolo e o mare problemă a apei. Noi avem apă de n-avem ce face cu ea. Cu cât plouă mai mult, cu atât avem mai multă apă. Avem izvoarele din munți. Avem izvoare în adâncuri. Uitați-vă la ea, la madam Buzoianu. Cu tot respectul, este o femeie, dar arată foarte clar că nu are pic de cultură generală. Se vede foarte bine că este limitată din punct de vedere cultural și intelectual. Se vede prin felul în care se exprimă, se vede prin felul cum acționează” a mai spus ea.