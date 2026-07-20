Lavinia Șandru cere demiteri după ce ANOFM a pierdut o finanțare de 170 milioane de euro

Lavinia Șandru

Pierderea unui proiect european în valoare de aproximativ 170 de milioane de euro, destinat sprijinirii a peste 20.000 de tineri în găsirea primului loc de muncă, nu poate rămâne fără consecințe, afirmă Lavinia Șandru, care solicită o anchetă administrativă și demiterea celor responsabili.

Proiectul depus de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a fost respins la evaluare, deși instituția a fost singurul solicitant înscris în competiție.

Potrivit Laviniei Șandru, este inadmisibil ca România să piardă o finanțare europeană de o asemenea valoare din motive administrative, în timp ce mii de tineri au nevoie de sprijin pentru integrarea pe piața muncii.

„Să fii singurul participant și să ratezi un proiect de 170 de milioane de euro este o imagine a modului în care sunt gestionate uneori fondurile europene. În spatele acestor cifre sunt peste 20.000 de tineri care au pierdut o oportunitate reală. Cine a greșit trebuie să răspundă”, a declarat Lavinia Șandru.

În opinia sa, schimbul de acuzații dintre Ministerul Muncii și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu poate ține loc de asumare. Solicită identificarea rapidă a responsabililor, o anchetă administrativă completă și măsuri ferme împotriva celor care au permis ca proiectul să fie respins.

„Nu este suficient să căutăm explicații după ce banii au fost pierduți. Românii au nevoie de instituții care își fac datoria și de oameni care își asumă răspunderea atunci când greșesc”, a subliniat Lavinia Șandru.