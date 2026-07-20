Messi, în lacrimi după Spania - Argentina. Gestul făcut de Lamine Yamal i-a uimit pe toți / Video

Jucătorul argentinian Lionel Messi. Sursa foto: Agerpres

Selecţionata Spaniei a câştigat al doilea său titlu mondial la fotbal, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, în finala CM 2026 găzduită de SUA, Mexic şi Canada. Finalul partidei a avut un moment special între Leo Messi și Lamine Yamal.

Spania a câștigat Cupa Mondială, învingând Argentina cu 1-0 pe stadionul din New Jersey după un meci de 120 de minute, în care naționala lui Messi nu a tras nici măcar un șut pe poartă.

Spania a dominat clar partida împotriva campioanei en-titre, Argentina. Lionel Messi, la 39 de ani, a jucat ultimul său meci la un campionat mondial.



Lionel Messi, în lacrimi după finala pierdută cu Spania la CM 2026

Finala CM 2026 a avut parte de un moment emoționant pentru Lionel Messi. După fluierul final, Messi a izbucnit în lacrimi pe gazon. Imaginile cu starul argentinian stând pe teren, cu capul plecat, au făcut înconjurul planetei.

De asemenea, Messi nu şi-a arătat emoţiile nici în momentul în care președintele american Donald Trump i-a oferit medalia de vicecampion la gât. Mai mult, el a început să plângă atunci când a coborât de pe podium pe teren şi s-a întors către suporteri.





Messi nu şi-a arătat emoţiile în momentul în care președintele american Donald Trump i-a pus medalia de vicecampion la gât. El a început să plângă atunci când a coborât de pe podium pe teren şi s-a întors către fani.



„Lacrimile tale sunt şi ale noastre, Căpitane! Ne-ai oferit cele mai mari bucurii din viaţa noastră. Îţi mulţumim pentru devotament, pentru magie şi pentru că ai dat totul până în ultima secundă. Te iubim pentru totdeauna, Leo!”, este mesajul postat pe contul oficial al naţionalei Argentinei.



Gestul lui Lamine Yamal la adresa lui Leo Messi

În timp ce spaniolii săi sărbătoreau victoria, tânărul Lamine Yamal, în vârstă de doar 18 ani, a mers direct la Lionel Messi pentru a-l consola. Messi și Yamal s-au îmbrățișat pe gazon, într-un moment care a impresionat o lume întreagă.

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De amintit este că Messi este singurul jucător din istorie care a fost titular în trei finale de Campionat Mondial: 2014, 2022 și 2026. Totodată, Messi a devenit cel mai vârstnic jucător de câmp care a evoluat într-o finală de Campionat Mondial.



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