Scorul corect din Spania - Argentina, prezis de Rafael Nadal? Care este pronosticul marelui tenisman

Nadal speră să joace la Australian Open, deși s-a accidentat iarăși: „Nu este la fel ca anul trecut”

Fostul mare tenisman spaniol Rafael Nadal este convins că Spania va cuceri titlul mondial și a oferit un pronostic înaintea finalei Cupei Mondiale 2026.

Legendarul sportiv vede o victorie a ibericilor cu scorul de 2-1 în fața Argentinei, dar spune că, dacă naționala sa ar trebui să piardă, și-ar dori ca acest lucru să se întâmple chiar în fața campioanei mondiale.

„Evident, voi susţine Spania din toate puterile, dar dacă trebuie să pierdem în faţa cuiva, aş prefera să fie Argentina, datorită tuturor prietenilor argentinieni pe care îi am şi datorită lui Scaloni”, a declarat Rafael Nadal pentru postul de radio COPE, citat de EFE.

Fostul lider mondial ATP a explicat că îl cunoaște personal pe selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, pe care l-a descris drept „un fenomen”. Nadal a lăudat parcursul tehnicianului pe banca naționalei „albiceleste”, despre care spune că a reușit „o performanță incredibilă”.

Cu toate acestea, spaniolul este convins că echipa pregătită de Luis de la Fuente are prima șansă la trofeu.

„Echipa naţională a Spaniei a continuat să progreseze şi ajunge în cel mai bun moment posibil. Am jucat mai bine decât ei până acum şi am încredere că vom câştiga”, a afirmat Nadal.

La final, fostul mare campion și-a făcut public și pronosticul: „Mizez pe o victorie cu 2-1 pentru noi. Aşa văd eu lucrurile. Hai, Spania!”.

Spania- Argentina, finala Cupei Mondiale 2026

Spania și Argentina se vor înfrunta în marea finală a Cupei Mondiale 2026 duminică, de la ora 22:00 (ora României), pe New Jersey Stadium din East Rutherford, în fața a peste 80.000 de spectatori.

Meciul pune față în față două dintre cele mai mari echipe naționale din lume: Spania încearcă să cucerească al doilea titlu mondial din istorie, după cel obținut în 2010, în timp ce Argentina luptă pentru a-și apăra trofeul câștigat în 2022 și pentru un nou succes pe cea mai importantă scenă a fotbalului mondial.