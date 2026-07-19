Messi, mesaj de adio înaintea finalei CM 2026? Ce le-a spus colegilor în ziua meciului Spania - Argentina

Lionel Messi (s) și Lautaro Martinez (d), fotbaliști argentinieni. Sursa foto: Agerpres

Lionel Messi a transmis un mesaj emoționant înaintea finalei Cupei Mondiale 2026, în care a rememorat parcursul Argentinei și le-a mulțumit celor alături de care a scris istorie.

Cu câteva ore înaintea finalei Cupei Mondiale 2026, Lionel Messi a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Ajuns la 39 de ani, starul argentinian a vorbit despre parcursul naționalei sale și le-a mulțumit colegilor și staffului pentru anii petrecuți împreună.

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Ce le-a transmis Messi colegilor săi, înaintea finalei CM2026 Spania-Argentina

„Cel mai frumos lucru din toți acești ani nu au fost doar trofeele, ci întregul drum parcurs. Să împărtășim zi de zi această experiență cu acest grup, să luptăm împreună, să ne ridicăm în momentele dificile și să ne bucurăm de fiecare pas”, a scris Lionel Messi, într-o postare pe contul său de Instagram.

Acesta le-a mulțumit tuturor colegilor și staffului tehnic al Argentinei și a spus că La Albiceleste va rămâne cu o istorie impresionantă, indiferent de rezultatul meciului programat duminică seară.

„Le mulțumesc tuturor colegilor mei, staffului tehnic și tuturor celor care muncesc zi de zi pentru ca această echipă națională să rămână o adevărată familie. Indiferent ce se va întâmpla mâine, acest grup a scris deja o istorie pe care nu o vom uita niciodată și pe care nimeni nu o va putea șterge”, a mai scris starul argentinian, care și-a încheiat mesajul cu încurajarea specifică: „HAI, ARGENTINA!”.

Finala dintre Spania și Argentina se dispută duminică, 19 iulie, la East Rutherford, în imediata apropiere a oraşului New York, pe MetLife Stadium, de la ora 22:00 (ora României).

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Lionel Messi, mesaj de retragere de la națională?

Deși Messi nu s-a pronunțat până în acest moment în privința viitorului său la echipa națională și a posibilității de a evolua și la Cupa Mondială din 2030, mulți fani se așteaptă ca ediția din 2026 să fie ultima apariție a starului argentinian la un Campionat Mondial.

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Dacă va decide totuși să continue până în 2030, Messi ar deveni cel mai în vârstă jucător de câmp care a evoluat vreodată la un Campionat Mondial, la 43 de ani, cu excepția situației în care și Cristiano Ronaldo va continua să joace pentru Portugalia. Portughezul a spus că acesta este ultimul său Campionat Mondial.

Campionatul Mondial din 2030 va avea loc în perioada 8 iunie - 21 iulie, fiind găzduit în principal de Spania, Portugalia și Maroc, în timp ce Uruguay, Argentina și Paraguay vor organiza câte un meci pentru a marca centenarul primei ediții a competiției.