Messi, față în față cu Djokovic înaintea finalei CM 2026. Răspunsul sincer al campionului mondial la întrebarea sârbului

Lionel Messi și Novak Djokovic. Sursa foto: Marcelo Gatman, X.

Înaintea finalei Cupei Mondiale, Lionel Messi a fost provocat de Novak Djokovic să vorbească despre unul dintre cele mai importante aspecte ale carierei sale: gestionarea presiunii.

O conversație între doi dintre cei mai mari sportivi ai lumii are toate șansele să ofere momente memorabile. Iar acest lucru s-a întâmplat în cadrul evenimentului Fanatics Fest din Manhattan, vineri, când sârbul Novak Djokovic i-a adresat o singură întrebare argentinianului Lionel Messi.

„Cum ai învățat să ignori presiunea și să rămâi fidel stilului tău de joc?”, l-a întrebat cel mai titrat tenismen din istorie pe cel care luptă împotriva Spaniei, duminică, pentru a-și apăra trofeul Cupei Mondiale.

Răspunsul lui Lionel Messi

Răspunsul lui Messi a arătat cum starul Argentinei a rămas fidel propriei identități încă din primii ani ai carierei. Fotbalistul în vârstă de 39 de ani a spus că a privit întotdeauna presiunea ca pe ceva firesc și s-a concentrat doar pe a juca și pe a se bucura de sport.

Fotbalistul cu cele mai multe trofee din istorie a spus că a învățat să accepte faptul că, în sport, nu este posibil să câștigi de fiecare dată.

„Nu m-am gândit niciodată prea mult la presiune. Am considerat-o întotdeauna ceva natural: să ies pe teren, să joc, să mă bucur și să concurez. Suntem foarte competitivi și vrem mereu să câștigăm, dar înțelegem și că acesta este un sport, că și adversarul joacă și că victoria nu este întotdeauna posibilă”, a spus Messi.

„Pierzi mai des decât câștigi”

Starul argentinian a continuat spunând că a învățat că, în sport, înfrângerile sunt mai numeroase decât victoriile, iar acceptarea acestui fapt l-a ajutat enorm să gestioneze presiunea.

„Cu timpul, am învățat că pierzi mult mai des decât câștigi. Înțelegerea acestui lucru m-a ajutat să mă dezvolt atât ca persoană, cât și ca jucător”, a mai adăugat Messi, potrivit indiatoday.

La eveniment, Messi a interacționat, printre alții, și cu legenda fotbalului american Tom Brady și cu starul NBA Kevin Durant.

Finala Cupei Mondiale 2026, care se dispută între Spania - campioana Europei - și Argentina - campioana mondială en-titre, se dispută duminică, de la ora 22:00, pe New Jersey Stadium.

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