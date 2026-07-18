Lamine Yamal (s) și Luis de la Fuente. Sursa foto: Agerpres

Nu finala cu Argentina îl neliniștește pe Luis de la Fuente. Ce îi provoacă, de fapt, emoții selecționerului spaniol

Cu două zile înainte de finala Cupei Mondiale de fotbal din 2026, selecţionerul echipei Spaniei, Luis de la Fuente, a recunoscut, vineri, că singurul lucru care îi provoacă „emoţii” este zborul cu elicopterul până la hotel, relatează AFP.

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„Am destule emoţii pentru că ne întoarcem cu elicopterul, iar asta chiar mă nelinişteşte. Aşa am şi venit aici”, a explicat el unui grup de jurnalişti la New York, întrucât echipa este cantonată în Montclair, New Jersey.

Luis de la Fuente: Un privilegiu să ajungi în finală

„Este un privilegiu să ajungi în finală. Pentru mine, important este să fiu în postura de a câştiga. Aş semna imediat să ajung în finală în fiecare an, chiar dacă aş pierde-o. Ceea ce contează este să avem şansa de a lupta pentru titlu, iar noi ne vom bucura de acest moment, mizând pe propriile noastre puncte forte şi calităţi, în faţa unui adversar care a avut un parcurs spectaculos”, a mai spus selecționerul spaniol.

El a anticipat o finală care va fi un „spectacol grandios, cu două echipe excelente, cu multe similitudini, în care fiecare va încerca să orienteze meciul în direcţia care îi convine cel mai mult”.

Spaniolii, pregătiți să îl „închidă” pe Messi?

Antrenorul spaniol a subliniat că nu va dispune un marcaj om la om asupra lui Lionel Messi, întrucât acest lucru ar fi inutil, având în vedere talentul argentinianului. „Trebuie să fim vigilenţi şi să-i acordăm o atenţie specială”, a spus el.

„Messi este un model pentru tinerii sportivi, prin atitudinea şi comportamentul său, în această campanie spectaculoasă de Cupă Mondială pe care o susţine la vârsta sa”, a adăugat De la Fuente.

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Duel al generațiilor în finala CM 2026

Luis de la Fuente a oferit, de asemenea, asigurări cu privire la starea de sănătate a tânărului fenomen spaniol Lamine Yamal, în vârstă de 19 ani, care a absentat de la antrenamentul de joi: „Se simte bine; este într-o formă fizică excelentă”.

El a subliniat „punctele comune” pe care le împărtăşeşte cu selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, fostul său elev şi totodată „un prieten”.

„Cred că avem multe în comun, mai ales că Scaloni şi cu mine împărtăşim aceleaşi concepte, valori şi principii care stau la baza ambelor echipe”, a explicat el.

„Într-un astfel de echilibru, trebuie să încerci să câştigi la detalii”, a adăugat el, menţionând că „ştim că meciul va oferi numeroase răsturnări de situaţie”.

Finala Spania - Argentina este programată duminică pe New Jersey Stadium, la ora 22:00, potrivit Agerpres.