Revenirea atât de așteptată a starului Conor McGregor în ring s-a sfârșit prost

Conor McGregor

Starul irlandez al artelor marţiale mixte (MMA), Conor McGregor, a pierdut lupta împotriva americanului Max Holloway în doar 69 de secunde, după ce s-a accidentat la genunchiul drept din cauza unei aterizări greşite, ratând astfel revenirea sa la Ultimate Fighting Championship (UFC) după o absenţă de cinci ani, sâmbătă, la Las Vegas, informează Agerpres și AFP.

McGregor a sărit pentru a-i aplica lui Holloway o lovitură de picior circulară, în primele secunde, dar s-a accidentat la genunchiul drept după ce a aterizat greşit, în lupta principală a UFC 329.

Irlandezul a mai căzut de două ori, ţinându-se de genunchi, ceea ce l-a determinat pe arbitru să oprească lupta.

"A fost atât de multă aşteptare în jurul acestei lupte. Trebuie să avem o ultimă revanşă", a spus după luptă Holloway, care s-a înclinat în faţa lui McGregor în 2013, prin decizie unanimă. "Este o adevărată ruşine că s-a terminat aşa", a adăugat el.

McGregor (37 ani), vizibil dezamăgit, a părăsit ringul fără să facă niciun comentariu. El a suferit cu această ocazie a 7-a înfrângere din cariera sa, în 29 de lupte.

Max Holloway, în vârstă de 34 de ani, şi-a îmbunătăţit în schimb palmaresul, având acum 28 de victorii şi 9 înfrângeri.