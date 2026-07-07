Povestea care a emoționant lumea: A vândut tot ce avea pentru a-și salva fiul, iar acum a devenit eroul Paraguayului la CM 2026 - FOTO

Imagine cu Orlando Gill, și familia sa. Foto: Instagram Melissa Avalos

Portarul Paraguayului, acum unul dintre eroii echipei naționale la Cupa Mondială 2026, are o poveste de viață emoționantă.

Orlando Gill, portarul Paraguayului, este acum unul dintre eroii echipei naționale la Cupa Mondială 2026, după ce Germania a plecat acasă din șaisprezecimi, eliminată de Paraguay la loviturile de departajare.

Ceea ce puțini știu însă e că Orlando Gill are o poveste de viață emoționantă. În urmă cu doar câțiva ani, el a fost nevoit să vândă tot ce avea pentru a plăti tratamentul fiului său născut prematur. Acum va primi înapoi tricoul pe care fusese obligat să-l înstrăineze în cele mai grele momente ale vieții, relatează CNN.

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Astfel, loviturile de departajare de săptămâna trecută din Massachusetts nu au fost cel mai stresant moment din viața sa. Înainte de a fi pe punctul de a deveni un erou național, era un proaspăt tată, încercând să-și ajute familia.

Și-a vândut până și tricoul naționalei pentru a-și salva fiul

În decembrie 2022, fiul său s-a născut prematur după o cezariană de urgență și a avut nevoie de Terapie Intensivă costisitoare. La acea vreme Gill nu era o vedetă a fotbalului precum Kylian Mbappé sau Lamine Yamal, câștigând milioane la cluburile de top din lume, dar jucase o dată pentru echipa națională a țării sale și încă mai avea tricoul. Căutând să strângă bani pentru a-și ajuta soția și bebelușul, a încercat să vândă tot ce avea, inclusiv tricoul.

Soția sa, Melissa Avalos, și-a amintit de acea perioadă — „cel mai greu moment din viața noastră” — după ce fotbalistul a ajuns în sfârșit în echipa națională completă, în septembrie 2025.

„S-a născut Lauti și nu aveam nimic, iar Orlando a vândut echipamentul de la clubul la care juca pe atunci doar pentru a acoperi cheltuielile. A vândut totul — și-a vândut tricoul echipei naționale U-20 (nu l-a putut păstra nici măcar ca suvenir), și-a vândut echipamentul, adidașii... a vândut totul!”, a scris ea pe Instagram.

Soția portarului a postat o fotografie cu ea și Gill alături de fiul lor pe stadionul din Foxborough, Massachusetts. „Noi trei - Orlando, Lauti și cu mine - vom fi mereu împreună, uniți și plini de iubire”, a scris ea.

În fotografie, Gill zâmbește, purtând haine cu sigla echipei „La Albirroja” din Paraguay și cu acreditarea sa de la Cupa Mondială la gât.

Își va primi tricoul înapoi

În curând, ar putea primi înapoi tricoul galben pe care l-a purtat prima dată când și-a reprezentat țara în adolescență, în 2019. Un vechi prieten, Pedro Suáre, a declarat pentru CNN că încă mai are tricoul pe care Gill l-a purtat la Campionatul Sud-American U-20 din 2019, în Chile, și că i l-ar returna cu bucurie.

Suárez a spus că Gill nu se simțea confortabil să ceară bani fără să ofere ceva în schimb și așa a ajuns să se despartă de tricou.

L-a scurt timp după ce fiul său s-a născut prematur, Orlando Gill și-a pierdut mama

„Se confrunta cu problema fiului său. Apoi a venit moartea iubitei sale mame. Apoi a venit moartea unchiului său. Toate s-au întâmplat una după alta”, a spus el.

„Încă nu mi-a dat banii înapoi”, a declarat Suárez, râzând, pentru CNN, despre banii pe care i i-a dat lui Gill. „Dar asta e de domeniul trecutului. Îi voi da tricoul. Dacă vrea să-mi dea ceva, îmi va da, dar nu-mi pasă. A fost prietenul meu și l-am ajutat cum am putut”.

Reamintim că săptămâna trecută, Orlando Gill a fost omul decisiv în calificarea Paraguayului în faza următoare a Cupei Mondiale 2026. În seria loviturilor de departajare împotriva Germaniei, disputată în Massachusetts, portarul a apărat două penalty-uri și și-a condus echipa spre victorie.