CM 2026:  Belgia, calificare dramatică, după ce a fost condusă cu 2 -0 de Senegal

Sursa foto: www.fifa.com

Selecționata Belgiei s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, în urma victoriei cu scorul de 3-2 (0-1, 2-2) în fața Senegalului, după prelungiri, miercuri, pe Seattle Stadium.

Deși a fost condusă până în min. 85 cu 2-0 și a fost dominată multă vreme de Senegal, Belgia a continuat să creadă în șansa sa și a reușit să întoarcă scorul prin golurile marcate de Romelu Lukaku (86) și Youri Tielemans (89, 120+5 - penalty). Africanii au avut meciul în mână după golurile lui Habib Diarra (25) și Ismaila Sarr (51), dar s-a crezut învingătoare prea devreme și a plătit prețul.

Diavolii roșii au avut prima ocazie a meciului, prin Trossard (9), dar șutul său la colțul scurt a fost apărat de portarul Diaw. În min. 13, Courtois a ratat intervenția la centrarea lui Jakobs, dar Ismaila Sarr a trimis în bară.

Campioana Africii (pe teren) a deschis scorul în min. 25, când Mane a centrat, Ismaila Sarr a trimis mingea în bară cu o lovitură de cap, după care Habib Diarra a reluat în poartă.

Senegalezii au controlat jocul și au mai avut o oportunitate, prin Mane (37), dar șutul său din cădere a fost prins de Courtois.

Belgienii s-au văzut doar pe finalul primei reprize, când Doku (43) a tras din unghi, dar portarul a reținut. Diaw s-a remarcat mai ales în min. 45, la șutul lui De Cuyper de la 22 de metri.

Leii din Teranga au început în forță repriza secundă și Iliman Ndiaye (46) a șutat din careu pe lângă poartă. Habib Diarra (51) a trimis de la 10 metri pe lângă poartă, după centrarea lui Mane. Apoi, câteva secunde mai târziu, la o lansare din propria jumătate a lui Niakhate, Ismaila Sarr l-a dominat pe Theate și a șutat fără speranțe pentru Courtois (51), majorând diferența.

Belgia, medaliată cu bronz în 2018, a dominat ultima jumătate de oră a timpului regulamentar și a încercat să revină pe tabelă. Tielemans (60) a șutat din unghi în plasa laterală, Lukebakio (78) a tras din afara careului, milimetric pe lângă vinclu, Castagne (83) a reluat cu capul pe lângă poartă, Tielemans (84) a șutat peste poartă din marginea careului.

În min. 86, Lukaku și-a demonstrat valoarea și a reluat la colțul scurt centrarea lui Meunier. Belgienii s-au aruncat din nou în atac și la o minge aruncată în careu de Trossard (89), Tielemans a reluat cu capul, profitând și de ieșirea greșită a portarului Diaw, astfel că scorul a devenit 2-2.

Șocați, senegalezii au găsit puterea de a reveni în atac și și-au creat ocazii prin Mbaye (109) și Bara Sapoko Ndiaye (113).

În min. 117, Lukebakio a șutat din 10 m și mingea a lovit bară transversală, dar Camara a avut o intervenție imprudentă la Tielemans și arbitrul a dictat penalty după a urmărit reluările video. Tielemans (120+5) a executat perfect lovitura de la 11 metri și a adus calificarea echipei Belgiei.

Senegalul a încercat imposibilul în minutele adiționale, prin Mbaye (120+10) sau Pape Matar Sarr (120+12), dar el fusese realizat deja de belgieni.

În min. 31 al partidei, jocul a fost întrerupt câteva zeci de secunde, deoarece un suporter a pătruns pe teren.

Acesta a fost primul duel dintre Belgia și Senegal, iar diavolii roșii vor juca în optimi contra Statele Unite.

Lukaku este golgheterul all-time al naționalei Belgiei, cât și la Cupa Mondială, cu șase goluri, după ce l-a depășit pe Marc Wilmots (5).

Belgia - Senegal 3-2 (0-1, 2-2), după prelungiri

Au marcat: Romelu Lukaku (86), Youri Tielemans (89, 120+5 - penalty), respectiv Habib Diarra (25), Ismaila Sarr (51).

Seattle, Seattle Stadium: 66.925 spectatori

Cupa Mondială 2026 - șaisprezecimi de finală

Au evoluat echipele:

Belgia: 1. Thibaut Courtois - 21. Timothy Castagne, 4. Brandon Mechele, 3. Arthur Theate, 5. Maxim De Cuyper (15. Thomas Meunier, 78) - 20. Hans Vanaken (19. Diego Moreira, 63), 8. Youri Tielemans (căpitan) - 11. Jeremy Doku (14. Dodi Lukebakio, 56), 7. Kevin De Bruyne (23. Nicolas Raskin, 56), 10. Leandro Trossard (24. Amadou Onana, 109) - 17. Charles De Ketelaere (9. Romelu Lukaku, 46). Selecționer: Rudi Garcia.

Rezerve neutilizate: 12. Senne Lammens, 13. Mike Penders - 16. Koni De Winter, 18. Joaquin Seys, 6. Axel Witsel, 22. Alexis Saelemaekers, 26. Matias Fernandez-Pardo.

Senegal: 23. Mory Diaw - 15. Krepin Diatta, 6. Pathe Ciss, 19. Moussa Niakhate, 14. Ismail Jakobs (25. El Hadji Malick Diouf, 93) - 21. Habib Diarra (17. Pape Matar Sarr, 73), 5. Idrissa Gana Gueye (căpitan; 22. Bara Sapoko Ndiaye, 95), 26. Pape Gueye (8. Lamine Camara, 66) - 13. Iliman Ndiaye (20. Ibrahim Mbaye, 73), 18. Ismaila Sarr, 10. Sadio Mane (11. Nicolas Jackson, 93). Selecționer: Pape Thiaw.

Rezerve neutilizate: 1. Yehvann Diouf - 2. Mamadou Sarr, 3. Kalidou Koulibaly, 4. Abdoulaye Seck, 24. Antoine Mendy, 7. Assane Diao, 9. Bamba Dieng, 12. Cherif Ndiaye.

Arbitru: Said Martinez; arbitri asistenți: Walter Lopez, Christian Ramierz (toți din Honduras); al patrulea oficial: Andres Rojas (Columbia); arbitru asistent de rezervă: Alexander Guzman (Columbia)

Arbitru video: Guillermo Pacheco (Mexic); arbitri asistenți video: Rodolpho Toski (Brazilia), Carlos Del Cerro Grande (Spania)

Cartonașe galbene: Mechele (64), Camara (67), Garcia (90). (Agerpres).



