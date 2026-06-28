FOTO - Durere fără margini pentru atacantul olandez Gakpo, aflat la CM 2026. A murit fiul său nenăscut

Doliu în gimnastica mondială. Foto: Pixabay

Atacantul olandez Cody Gakpo, aflat la Cupa Mondială de fotbal din America de Nord, a solicitat ''intimitate şi spaţiu'' după ce el şi partenera sa Noa van der Bij au transmis că fiul lor nenăscut Elijah a murit în timpul sarcinii

Atacantul Olandei Cody Gakpo, care se află la Cupa Mondială de fotbal din America de Nord, a solicitat intimitate şi spaţiu după ce el şi partenera sa Noa van der Bij au transmis că fiul lor nenăscut Elijah a murit în timpul sarcinii, relatează DPA.

Van der Bij a transmis un mesaj pe o rețea socială: ”Cu inimile îndurerate, împărtăşim ştirea devastatoare că bebeluşul nostru a murit în timpul sarcinii. Vă mulţumesc pentru afecţiune şi pentru sprijin. Elijah Raphael Gakpo, iubit mereu, întotdeauna fiul nostru”.

Gakpo: Este o perioadă dificilă pentru familia noastră

Într-o postare proprie, Gakpo, care a câştigat vineri cu naţionala Olanda contra Tunisiei, a scris: Aceasta este o perioadă dificilă pentru familia noastră.

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Sursa story Instagram - Cody Gakpo

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Vă rugăm respectuos să ne respectaţi intimitatea şi spaţiul. Vă mulţumesc pentru înţelegerea voastră, a mai transmis Gakpo.

Gakpo a marcat două goluri pentru Olanda până acum la CM 2026. De asemena, el va juca în şaisprezecimi cu Olanda contra Marocului luni (marţi, 04:00, în România), la Monterrey (Mexic).

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