David Popovici, aur și record în finala la 100 m liber! / „A fost o cursă foarte strânsă” / „S-au obţinut timpi mai rapizi decât la orice ediţie a Jocurilor Olimpice” / update

David Popovici. FOTO: Agerpres

David Popovici a câştigat medalia de aur în proba de 100 m liber

UPDATE 21:00

Înotătorul român David Popovici a declarat, miercuri, după câştigarea celui de-al treilea titlu consecutiv de campion european la 100 m liber, la Paris, că este mândru de realizarea sa, mai ales că a fost o cursă foarte rapidă, cu timpi mai buni decât la Jocurile Olimpice.

„A fost o cursă foarte, foarte strânsă. S-au obţinut timpi mai rapizi decât la aproape orice ediţie a Jocurilor Olimpice din trecut. Mă bucur că înotul european a ajuns la un nivel atât de înalt şi felicitări tuturor adversarilor mei, pentru că am tras cu toţii extrem de tare. Personal, mă bucur că am reuşit să-mi apăr titlul. În general, e un pic mai uşor să vânezi un titlu decât să-l aperi, aşa că sunt cu atât mai mândru de mine să apăr titlul ăsta. Am pus o anumită presiune pe mine să îmi menţin titlul de campion european, pe care l-am apărat deja la a treia ediţie consecutivă”, a declarat Popovici, conform Agerpres.

„Pe ultimii 25 de metri am simţit că trebuie să-l întrec pe rus. Ştiam că el este mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei, era limpede. Ştiam că trebuie să-mi păstrez calmul să nu înot panicat, pentru că mai mult te încetineşte. Înotul de supravieţuire îţi consumă mult mai multă energie. Aşa că mi-am văzut de treabă şi am recuperat pe ultima parte. Acum am de lucrat la combinarea primei jumătăţi rapide şi a plecării bune cu a doua jumătate în care vin puternic, aşa cum ştiu eu să fac. Voi avea în continuare foamea asta, doar că îmi schimb puţin priorităţile”, a completat campionul român.

Popovici a afirmat că şi-ar fi dorit să obţină un record mondial, dar este conştient că acesta va veni: „Mi-aş fi dorit un record mondial acum, dar recordul mondial trebuie să vină natural, organic, nu doar pentru că mi-l doresc eu. Acum că ştiu exact ce mai am de lucrat, sunt şi mai aproape de el”.

Rusul Egor Kornev, care a condus în prima jumătate a cursei, l-a felicitat pe Popovici pentru performanţă.

„Bineînţeles, rusul m-a felicitat. Mă înţeleg bine cu el, chiar dacă nu ştie engleză, reuşim să ne înţelegem. L-am felicitat şi eu, este un adversar demn. Cred că este cel mai rapid split din istorie pe prima jumătate într-o probă de 100 de metri. Dar proba de 100 de metri are două bazine. Acum îmi doresc să obţin şi al şaselea titlu. Lăsând gluma la o parte, mă bucură foarte tare şi îmi confirmă că facem lucrurile aşa cum trebuie. Nu am de ce să schimb filosofia mea de antrenament sau abordarea asupra înotului. Atât timp cât sunt bine cu mine însumi, pot realiza lucruri măreţe şi asta e foarte important. Cel mai important este să rămânem sănătoşi la cap”, a spus David Popovici.

În ceea ce priveşte proba de 200 de m liber, Popovici a părut mai liniştit până vineri, când ştie că va da din nou totul: „Mâine trebuie doar să mă calific în semifinală la 200 m, apoi în finală. Sigur nu va fi o competiţie la fel de strânsă ca cea de la 100 de metri, unde s-a întâmplat ceva extraordinar şi toţi am înotat foarte bine. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă culc pe o ureche. Mâine nu va fi o zi uşoară, însă nu este o zi în care nu trebuie să dau 100%. 100% va fi poimâine, în finală”.

UPDATE: 19:58

Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, a câştigat medalia de aur în proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de nataţie de la Paris, cu nou record al competiţiei, 46 sec 56/100.

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Finala este programată să înceapă la ora 19.52. Sportivul român va porni de pe culoarul 4, după ce a încheiat semifinalele cu cel mai bun timp. În cursa pentru medalii, David Popovici îi va avea printre principalii adversari pe rusul Egor Kornev, care va înota pe culoarul 3, și pe spaniolul Luca Hoek le Guenedal, repartizat pe culoarul 5.

În finala de 100 m liber vor mai concura Kristof Milak, din Ungaria, Carlos D'Ambrosio, din Italia, Nandor Nemeth, din Ungaria, Tomas Navikonis, din Lituania, și Jere Hribar, din Croația.

Record al competiției pentru David Popovici în semifinale

David Popovici și-a asigurat, marți, prezența în finala probei de 100 m liber de la Campionatul European de natație pentru seniori de la Paris. Românul a concurat în a doua semifinală și a oprit cronometrul la 46.72 secunde. Timpul reprezintă un nou record al competiției.

Performanța lui Popovici a fost cea mai bună din semifinale și a devenit a patra performanță din toate timpurile în proba de 100 m liber.

Egor Kornev a terminat semifinalele cu al treilea timp, 47.27 secunde. Spaniolul Luca Hoek le Guenedal a fost al doilea, cu 47.26 secunde.

Și în serii, David Popovici a avut cel mai bun rezultat. Înotătorul român a înregistrat dimineața timpul de 47.13 secunde.

Două titluri europene consecutive pentru David Popovici

David Popovici deține deja două titluri europene consecutive în proba de 100 m liber. El a câștigat aurul la Roma, în 2022, și la Belgrad, în 2024.

Tot la Roma, Popovici a stabilit recordul competiției, cu timpul de 46.86 secunde.

Recordul mondial la 100 m liber îi aparține, din 2024, înotătorului chinez Pan Zhanle.

După cursa din semifinale, David Popovici a vorbit despre timpul obținut, dar și despre modul în care se pregătește pentru marea finală.

„A fost bine, a fost bine. Anul ăsta am fost mult mai OK, mult mai relaxat, mai liniștit, mai bine eu cu mine, pentru că din 2025 până acum am avut grijă să am grijă de mine. Fix înainte să încep proba m-am gândit la bunica mea, care se uită de acasă și mi-a luat cumva puterea de la ea”, a spus David Popovici.

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m şi 200 m liber), Eric Andrieş (100 m, 200 m şi 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m şi 400 m mixt), Darius Coman (100 m şi 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m şi 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m şi 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m şi 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m şi 100 m fluture), Denis Popescu (50 m şi 100 m spate, 50 m şi 100 m fluture), Andrei Proca (800 m şi 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m şi 400 m mixt).

Antrenori sunt Adrian Rădulescu, Bogdan Stroe, Iulia Becheru, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru, Gabriel Cojocaru, kinetoterapeuţi Valentin Grigoraş şi Dragoş Luscan, delegaţia condusă de preşedinta FRNPM, Camelia Potec, cuprinzându-i şi pe antrenorul federal Silviu Anastase şi pe secretarul general Matei Giurcăneanu, notează Agerpres.