€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Sport Alte sporturi Guillaume Cizeron şi Laurence Fournier Beaudry, campioni europeni la dans pe gheaţă
Data publicării: 10:45 18 Ian 2026

Guillaume Cizeron şi Laurence Fournier Beaudry, campioni europeni la dans pe gheaţă
Autor: Giorgi Ichim

patinaj patinaj - Foto: Freepik @viarprodesign

Guillaume Cizeron şi Laurence Fournier Beaudry au devenit campioni europeni la dans pe gheaţă.

 

Perechea franceză Guillaume Cizeron /Laurence Fournier Beaudry va merge peste trei săptămâni la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano din postura de campioni europeni, după ce a obţinut titlul continental la dans pe gheaţă sâmbătă seara, la Sheffield (Marea Britanie), scrie AFP, potrivit Agerpres.

Cei doi au captivat juriul şi publicul britanic cu un program deosebit, obţinând 135,50 de puncte. Ei au avut un scor cumulat de 222,43 pct, incluzând proba de dans ritmic, pe care o dominaseră deja vineri pe hitul Madonnei 'Vogue'.

Pe coloana sonoră a filmului din 2022 "The Whale", Cizeron şi Beaudry au reuşit o performanţă maiestuoasă, fără greşeală, spre deosebire de precedenta lor participare internaţională, în timpul finalei Marelui Premiu din decembrie, când rochia lui Laurence Fournier Beaudry i-a prins patinele.

Acesta este al şaselea titlu continental al lui Cizeron, inclusiv cele cinci câştigate anterior cu fosta sa parteneră Gabriella Papadakis, cu care a fost campion olimpic în 2022. Laurence Fournier Beaudry, la rândul ei, a câştigat primul titlu internaţional major.

Cei doi au câştigat cu peste 12 puncte în faţa duo-ului italian Charlene Guignard şi Marco Fabbri, triplii deţinători ai titlului (210,34 puncte).

Perechea britanică Lilah Fear şi Lewis Gibson a ocupat locul 3 (209,51 puncte). 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Guillaume Cizeron
Laurence Fournier Beaudry
patinaj
patinaj artistic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Viitorii ofițeri ai Poliției de Frontieră, pregătiți în laboratoare VR
Publicat acum 56 minute
Cum va fi vremea în București: temperaturile ajung la -13 grade
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Duelul Weber–Garcia din Parlamentul European îi pune probleme Ursulei von der Leyen. Legătura cu Cioloş
Publicat acum 1 ora si 5 minute
200.000 de gospodării, fără curent electric în teritoriul ocupat de Moscova în Zaporojie
Publicat acum 1 ora si 42 minute
3 români au murit în fiecare zi din 2025 pe şosele. Cifre înfiorătoare de la IGPR
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 16 Ian 2026
BANCUL ZILEI: O bătrânică îl lasă "mască" pe un tânăr
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close