Guillaume Cizeron şi Laurence Fournier Beaudry, campioni europeni la dans pe gheaţă

Perechea franceză Guillaume Cizeron /Laurence Fournier Beaudry va merge peste trei săptămâni la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano din postura de campioni europeni, după ce a obţinut titlul continental la dans pe gheaţă sâmbătă seara, la Sheffield (Marea Britanie), scrie AFP, potrivit Agerpres.

Cei doi au captivat juriul şi publicul britanic cu un program deosebit, obţinând 135,50 de puncte. Ei au avut un scor cumulat de 222,43 pct, incluzând proba de dans ritmic, pe care o dominaseră deja vineri pe hitul Madonnei 'Vogue'.

Pe coloana sonoră a filmului din 2022 "The Whale", Cizeron şi Beaudry au reuşit o performanţă maiestuoasă, fără greşeală, spre deosebire de precedenta lor participare internaţională, în timpul finalei Marelui Premiu din decembrie, când rochia lui Laurence Fournier Beaudry i-a prins patinele.

Acesta este al şaselea titlu continental al lui Cizeron, inclusiv cele cinci câştigate anterior cu fosta sa parteneră Gabriella Papadakis, cu care a fost campion olimpic în 2022. Laurence Fournier Beaudry, la rândul ei, a câştigat primul titlu internaţional major.

Cei doi au câştigat cu peste 12 puncte în faţa duo-ului italian Charlene Guignard şi Marco Fabbri, triplii deţinători ai titlului (210,34 puncte).

Perechea britanică Lilah Fear şi Lewis Gibson a ocupat locul 3 (209,51 puncte).