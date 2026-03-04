€ 5.0959
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026, cu piesa "Choke Me"
Data actualizării: 23:49 04 Mar 2026 | Data publicării: 23:41 04 Mar 2026

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026, cu piesa "Choke Me"
Autor: Andrei Itu

Alexandra Căpitănescu Eurovision România 20263 Alexandra Căpitănescu -finalista Eurovision România 2026 - Inquam Photos / George Călin

Alexandra Căpitănescu va merge la Viena pentru a reprezenta România la Eurovision 2026, cu piesa "Choke Me".

Câştigătorul Selecţiei Naţionale a fost anunţat de compozitorul Andrei Tudor, membru în juriul concursului.

Ce a declarat Alexandra Căpitănescu

"Am muncit foarte mult ca să ajungem aici, au fost ani de muncă, ani în care nu s-au văzut rezultatele, ani în care ni se închideau uşi şi intram pe fereastră. Pentru noi deja a fost un mare câştig faptul că piesa noastră a ajuns la voi şi pentru mine asta contează cel mai mult, ca muzica mea să ajungă la oameni, ştiind că scopul nostru ca artişti este să bucurăm sufletele oamenilor şi vreau să vă mulţumesc pentru încredere şi pentru ce aţi putut să faceţi să mă ajutaţi să trăiesc zilele astea. Vreau să le mulţumesc colegilor mei de trupă", a declarat Alexandra Căpitănescu.

Inquam Photos / George Călin

Alexandra Căpitănescu cântă alături de trupa sa în timpul selecției naționale a Eurovision România la sediul TVR din București, 4 martie 2026. Inquam Photos / George Călin 

Cine a fost în juriul Eurovision România

Reprezentantul României la Eurovision a fost ales de un juriu compus din interpreta Andreea Bălan, compozitorii Andrei Tudor şi Marius Dia, Cristian Tarcea, cunoscut şi sub numele de Monoir, Elena Popa, jurnalist, solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR, şi Cristian Marica Rădoi, redactor-şef şi music playlist manger al Radio România Cultural.

Ordinea intrării în concursul Eurovision România

Ordinea intrării în concurs a fost: Emy Alupei - "Tili Bom", Robert Lukian - "Fire to the lies", Vanu - "Therapy Enemy", Edward Maya x LavBbe x Costi - "Everybody Needs Somebody", Yguana - "Happy Birthday", HVNDS - "HVNDS - DOR", Antonio Pican - "Humans", Wrs - "All The Way", Olivia Addams - "Croco", Monica Odagiu - "Fereastră Pentru Un Orb", Alexandra Căpitănescu - "Choke Me", Alejandro Zandes & Emil Rengle - "Bailando Solo".

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă au prezentat spectacolul de miercuri, alături de gazdele Telejurnalului Matinal, Laura Fronoiu şi Marius Popa, în public, şi de protagoniştii Tonomatului de pe 2, Alexandra Gavrilă şi Iulian Selea, împreună cu Răzvan Petre, realizator Radio România, în backstage.

Andreea Bălan a avut miercuri seara un dublu rol - jurat şi invitat special pe scenă, unde a susţinut un recital. Pe lângă coregrafiile atent făcute  pentru fiecare piesă, Andreea Bălan şi echipa sa de dansatori au adus pe scenă acrobaţii şi momente spectaculoase.

România va intra în concursul Eurovision 2026, în a doua semifinală, pe 14 mai

Sub sloganul "United by Music", Eurovision Song Contest 2026 se va desfășura la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe data de 16 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări, respectiv Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Alexandra Căpitănescu - finalista Eurovision România 2026 / Inquam Photos / George Călin 

Cine a câștigat precedenta ediție a Eurovision

Precedenta ediţie a Eurovision a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa "Wasted Love".

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006), notează Agerpres.

Video

alexandra capitanescu
eurovision 2026
Comentarii

