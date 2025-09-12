Data publicării:

BANCUL ZILEI: Naivitatea ardeleanului...

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Lifestyle

Bancul zilei. Un ardelean vine acasă mai devreme de la camp şi aude zgomote în dormitor

Se duce în fugă şi-şi găseşte nevasta, întinsă pe pat, transpirată şi gâfâind…

– Ce-i mă nevastă, ce ai?

– Am infarct…. zice ea.

Ardeleanul dă să fugă afară să cheme pe doctor, cînd copilul lui de 4 ani zice:

– Tată, tată, unchiu’ Gheorghe este sub pat…

Ardeleanul fuge înapoi, ridică pătura şi-l vede pe Gheorghe sub pat şi zice:

– Păi bine mă nenorocitule, nevastă-mea moare de inimă şi tu umbli ca un bezmetic prin casă, de-mi sperii copilul…

