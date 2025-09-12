BANCUL ZILEI: Naivitatea ardeleanului...

Bancul zilei. Un ardelean vine acasă mai devreme de la camp şi aude zgomote în dormitor
Se duce în fugă şi-şi găseşte nevasta, întinsă pe pat, transpirată şi gâfâind…
– Ce-i mă nevastă, ce ai?
– Am infarct…. zice ea.
Ardeleanul dă să fugă afară să cheme pe doctor, cînd copilul lui de 4 ani zice:
– Tată, tată, unchiu’ Gheorghe este sub pat…
Ardeleanul fuge înapoi, ridică pătura şi-l vede pe Gheorghe sub pat şi zice:
– Păi bine mă nenorocitule, nevastă-mea moare de inimă şi tu umbli ca un bezmetic prin casă, de-mi sperii copilul…
Vezi și: BANCUL ZILEI: Despre traficantul de fete
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu