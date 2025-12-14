€ 5.0904
LOTO: Report de peste 8,35 milioane de euro la Joker, la extragerea de duminică, 14 decembrie, 2025
Data publicării: 06:48 14 Dec 2025

LOTO: Report de peste 8,35 milioane de euro la Joker, la extragerea de duminică, 14 decembrie, 2025
Autor: Crişan Andreescu

loto7
 

LOTO. Duminică, 14 decembrie, 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 14 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 11 decembrie, Loteria Română a acordat peste 21.300 de castiguri in valoare totala de peste 1,76 milioane de lei.

LOTO. La  Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6,01 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,53 milioane de lei (peste 891.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 42,54 milioane de lei (peste 8,35 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 433.100 de lei (peste 85.100 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,08 milioane de lei  (peste 213.200 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 100.000 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 223.033,85 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro. La categoria a III-a, la acelasi joc, s-a inregistrat un castig in valoare de 90.974,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Jibou.

Rezultatele tragerii de duminică, 14 decembrie, 2025


Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

