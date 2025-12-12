Raluca Moroșanu, primul mesaj după ce a înfruntat conducerea Curţii de Apel Bucureşti

Raluca Moroşanu, judecătoarea care a înfruntat conducerea Curţii de Apel Bucureşti (CAB), a postat vineri un mesaj pe Facebook în care mulţumeşte celor care o susţin pe ea şi pe judecătorul Laurenţiu Beşu, cel care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder.

Este prima reacţie a judecătoarei după conferinţa de presă desfăşurată joi la CAB.

"Mulţumesc tuturor care ne-au susţinut şi ne vor susţine pe mine şi colegul Laurenţiu Beşu. Am foarte multe mesaje şi apeluri, îmi cer scuze dacă nu răspund, însă aseară am plecat de la instanţă la 20:30, iar astăzi am luat-o de la capăt. După ce îmi finalizez lucrările de astăzi, voi avea timp pentru a răspunde mai multor mesaje. Vă mulţumesc încă o dată", transmite Raluca Moroşanu.

CITEȘTE ȘI - Liana Arsenie, dezvăluiri fără precedent: Șefa CAB demontează acuzațiile din documentarul „Justiție capturată“ / video

Joi, cu puţin timp înainte de începerea conferinţei convocată de preşedinta CAB, Liana Arsenie, judecătoarea Raluca Moroşanu a avut curajul să iasă în faţa jurnaliştilor şi să confirme că tot ce a spus unul dintre colegii ei în documentarul Recorder este adevărat.

"Mă numesc Raluca Moroşanu. Sunt judecător la Secţia I Penală a Curţii de Apel Bucureşti. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 la Curtea de Apel Bucureşti. Am venit aici ca să-l susţin pe colegul Laurenţiu Beşu şi să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi, pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa, ca paranteză - nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la 'Doi şi un sfert', nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint. Dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atât am putut spune", a declarat magistratul, la începutul conferinţei.

În documentarul "Justiţie capturată", judecătorul Laurenţiu Beşu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.