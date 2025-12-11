€ 5.0898
Scrisoare deschisă către Bruxelles: Noul plan de accize ar putea crește inflația și comețul ilicit
Data publicării: 17:32 11 Dec 2025

Scrisoare deschisă către Bruxelles: Noul plan de accize ar putea crește inflația și comețul ilicit
Autor: Irina Constantin

Bruxelles Imagine cu Bruxelles, steag Europa. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Peste 80 de companii, sindicate de fermieri și retaileri semnează o scrisoare deschisă către Bruxelles, avertizând că noul plan de accize pentru tutun ar putea crește inflația și comețul ilicit.

Comisia Europeană pregătește o revizuire majoră a Directivei privind accizele la tutun, care ar putea schimba radical piața europeană. Propunerea include o creștere de 140% a accizelor pentru țigări, 260% pentru tutunul de rulat și majorări importante pentru produsele fără fum, precum dispozitivele de vapat, tutunul încălzit și pliculețele cu nicotină, relatează Huffpost.es

VEZI ȘI: Taxarea diferențiată, soluția propusă de experți pentru a reduce daunele fumatului

O altă publicație spaniolă, investing.com, face referire la scrisoarea deschisă trimisă de peste 80 de lideri din lanțul valoric al industriei tutunului din Europa către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, comisarul pentru fiscalitate, Wopke Hoekstra, și miniștrii de finanțe ai celor 27 de state membre. Mesajul lor este clar: majorările propuse sunt excesive și riscă să producă efecte contrare obiectivelor UE.

Impact economic și social

Conform ambelor publicații, industria avertizează că aceste creșteri fiscale ar putea ridica inflația europeană cu 0,5%, afectând în special cetățenii cu venituri reduse. În plus, operatorii susțin că o fiscalitate excesivă ar alimenta comerțul ilicit și crima organizată, fenomen care deja costă guvernele europene 17 miliarde de euro anual în pierderi fiscale. Sectorul tutunului are o contribuție semnificativă la economia UE: 224 miliarde de euro la PIB, peste 2 milioane de locuri de muncă și 112,9 miliarde de euro venituri fiscale. 

Critici privind abordarea uniformă

Unul dintre cele mai contestate aspecte este lipsa diferențierii între produsele combustibile și cele fără ardere, considerate mai puțin dăunătoare. „Această abordare transmite un mesaj greșit fumătorilor adulți, sugerând că toate produsele sunt la fel”, se arată în scrisoare. Industria susține că astfel se subminează chiar obiectivul UE de a reduce prevalența fumatului sub 5% până în 2040.
David Khayat, oncolog și fost consilier al președintelui Jacques Chirac, citat de Huffpost, avertizează: „Am pierdut 30 de ani cu interdicții și taxe. Este timpul să adoptăm soluții pragmatice care să sprijine renunțarea la tutun și reducerea riscurilor”.

Ce urmează?

Semnatarii scrisorii deschise cer o abordare bazată pe știință și pe diferențierea riscurilor, precum și menținerea controlului suveran al statelor asupra nivelurilor accizelor, în funcție de prioritățile naționale privind economia și sănătatea publică.

accize
comisia europeana
tutun
