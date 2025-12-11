Merz: Propunerea de concesii teritoriale pentru Ucraina a ajuns la Trump

Declarația, făcută la Berlin alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, marchează un moment sensibil în discuțiile diplomatice privind viitorul conflictului din Ucraina.

O propunere sensibilă ajunge la Washington

Cancelarul german a dezvăluit că inițiativa, a cărei existență nu era cunoscută de Trump în momentul în care cei doi au discutat telefonic, a fost predată administrației americane chiar în cursul zilei de miercuri.

„Există o propunere de care nu ştia atunci când am vorbit la telefon, deoarece nu fusese încă transmisă americanilor. Am făcut acest lucru ieri după-amiază. Principala întrebare este ce concesii teritoriale este pregătită Ucraina să facă”, a explicat Merz.

Acesta a refuzat să ofere detalii despre conținutul documentului, subliniind că doar „preşedintele ucrainean şi poporul ucrainean” pot decide asupra eventualelor cedări teritoriale. Precizarea sugerează existența unor discuții complexe și sensibile, în contextul în care tema concesiilor rămâne una dintre cele mai controversate în negocierile internaționale.

Europenii încearcă să influențeze procesul de pace

Miercuri, Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keith Starmer au purtat discuții comune cu Trump. Liderii europeni încearcă să se asigure că orice viitor acord nu va favoriza pozițiile maximaliste ale Rusiei și că interesele de securitate europene vor rămâne protejate.

„Europenii sunt uniţi în spatele Kievului”, a punctat Merz, explicând că încă se caută un echilibru între presiunea pentru negociere și nevoia de a evita cedarea unor teritorii neocupate de Rusia.

De cealaltă parte, Donald Trump a lăsat impresia că își dorește un ritm rapid al discuțiilor, afirmând că a folosit „cuvinte destul de dure” și avertizând că Statele Unite „nu vor să îşi piardă timpul” în negocieri fără perspective clare.

Citește și: Merz îi cere lui Volodimir Zelenski să lupte „cu energie“ împotriva corupţiei

Ucraina ajustează propriul plan de pace

Conform unor oficiali ucraineni citați de AFP, Kievul a transmis Washingtonului o nouă versiune a planului său de pace, însă detaliile nu au fost făcute publice. Propunerea americană inițială ar fi fost respinsă de Ucraina deoarece includea cedarea unor teritorii pe care Rusia nu le cucerise militar.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat marți că planul aflat în lucru este împărțit în trei documente:

un acord-cadru de 20 de puncte,

un document privind garanțiile de securitate,

un altul dedicat reconstrucției Ucrainei după război.

Acest format ar viza nu doar încetarea ostilităților, ci și garantarea siguranței pe termen lung a statului ucrainean.

Trei obiective pentru un plan viabil

Friedrich Merz a insistat că orice formulă de pace trebuie să îndeplinească trei criterii esențiale: instituirea unui armistițiu, garantarea unor mecanisme „robuste” de securitate pentru Ucraina și obținerea unei soluții negociate care să protejeze interesele europene.

Cancelarul a reafirmat că Moscova rămâne „o amenințare pentru continent”, motiv pentru care arhitectura de securitate post-conflict nu poate ignora riscurile viitoare.

În timp ce discuțiile internaționale se intensifică, rămâne de văzut în ce măsură propunerea transmisă lui Trump și noul plan ucrainean vor putea fi armonizate într-un cadru de pace acceptabil atât pentru Kiev, cât și pentru partenerii occidentali. Conflictul intră astfel într-o etapă diplomatică decisivă, în care fiecare formulare și concesie cântăresc greu în balanța viitorului Europei.