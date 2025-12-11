€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri Merz: Propunerea de concesii teritoriale pentru Ucraina a ajuns la Trump
Data actualizării: 14:12 11 Dec 2025 | Data publicării: 14:09 11 Dec 2025

Merz: Propunerea de concesii teritoriale pentru Ucraina a ajuns la Trump
Autor: Alexandra Curtache

Friedrich Merz Friedrich Merz. FOTO: Agerpres
 

O propunere referitoare la posibile concesii teritoriale ale Ucrainei, ca element într-un plan pentru încheierea războiului, a fost transmisă miercuri președintelui american Donald Trump, a anunțat joi cancelarul german Friedrich Merz.

Declarația, făcută la Berlin alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, marchează un moment sensibil în discuțiile diplomatice privind viitorul conflictului din Ucraina.

O propunere sensibilă ajunge la Washington

Cancelarul german a dezvăluit că inițiativa, a cărei existență nu era cunoscută de Trump în momentul în care cei doi au discutat telefonic, a fost predată administrației americane chiar în cursul zilei de miercuri.

„Există o propunere de care nu ştia atunci când am vorbit la telefon, deoarece nu fusese încă transmisă americanilor. Am făcut acest lucru ieri după-amiază. Principala întrebare este ce concesii teritoriale este pregătită Ucraina să facă”, a explicat Merz.

Acesta a refuzat să ofere detalii despre conținutul documentului, subliniind că doar „preşedintele ucrainean şi poporul ucrainean” pot decide asupra eventualelor cedări teritoriale. Precizarea sugerează existența unor discuții complexe și sensibile, în contextul în care tema concesiilor rămâne una dintre cele mai controversate în negocierile internaționale.

Europenii încearcă să influențeze procesul de pace

Miercuri, Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keith Starmer au purtat discuții comune cu Trump. Liderii europeni încearcă să se asigure că orice viitor acord nu va favoriza pozițiile maximaliste ale Rusiei și că interesele de securitate europene vor rămâne protejate.

„Europenii sunt uniţi în spatele Kievului”, a punctat Merz, explicând că încă se caută un echilibru între presiunea pentru negociere și nevoia de a evita cedarea unor teritorii neocupate de Rusia.

De cealaltă parte, Donald Trump a lăsat impresia că își dorește un ritm rapid al discuțiilor, afirmând că a folosit „cuvinte destul de dure” și avertizând că Statele Unite „nu vor să îşi piardă timpul” în negocieri fără perspective clare.

Citește și: Merz îi cere lui Volodimir Zelenski să lupte „cu energie“ împotriva corupţiei

Ucraina ajustează propriul plan de pace

Conform unor oficiali ucraineni citați de AFP, Kievul a transmis Washingtonului o nouă versiune a planului său de pace, însă detaliile nu au fost făcute publice. Propunerea americană inițială ar fi fost respinsă de Ucraina deoarece includea cedarea unor teritorii pe care Rusia nu le cucerise militar.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat marți că planul aflat în lucru este împărțit în trei documente:

  • un acord-cadru de 20 de puncte,
  • un document privind garanțiile de securitate,
  • un altul dedicat reconstrucției Ucrainei după război.

Acest format ar viza nu doar încetarea ostilităților, ci și garantarea siguranței pe termen lung a statului ucrainean.

Trei obiective pentru un plan viabil

Friedrich Merz a insistat că orice formulă de pace trebuie să îndeplinească trei criterii esențiale: instituirea unui armistițiu, garantarea unor mecanisme „robuste” de securitate pentru Ucraina și obținerea unei soluții negociate care să protejeze interesele europene. 

Cancelarul a reafirmat că Moscova rămâne „o amenințare pentru continent”, motiv pentru care arhitectura de securitate post-conflict nu poate ignora riscurile viitoare.

În timp ce discuțiile internaționale se intensifică, rămâne de văzut în ce măsură propunerea transmisă lui Trump și noul plan ucrainean vor putea fi armonizate într-un cadru de pace acceptabil atât pentru Kiev, cât și pentru partenerii occidentali. Conflictul intră astfel într-o etapă diplomatică decisivă, în care fiecare formulare și concesie cântăresc greu în balanța viitorului Europei. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mers
trump
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
PMB: Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale începând cu 2026
Publicat acum 46 minute
Programul de loialitate PPC myRewards își dublează numărul de comercianți parteneri
Publicat acum 48 minute
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române îşi sărbătoreşte onomastica pe 18 decembrie
Publicat acum 52 minute
Vremea de Crăciun și Revelion 2026. Florinela Georgescu (ANM), prognoza până la finalul anului
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Temele la orele remediale sunt ilegale și inutile. Ce spune un profesor / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 09 Dec 2025
Urgență bruscă și periculoasă în SUA. 18 milioane de americani, avertizați să rămână în case
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close