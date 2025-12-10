€ 5.0894
DCNews Stiri Cine e Florin Ghiță, directorul de la Apele Române care și-a dat demisia de onoare, după criza de la Paltinu
Data publicării: 19:13 10 Dec 2025

Cine e Florin Ghiță, directorul de la Apele Române care și-a dat demisia de onoare, după criza de la Paltinu
Autor: Tiberiu Vasile

Cine e Florin Ghiță, directorul de la Apele Române care și-a dat demisia de onoare, după criza de la Paltinu Cine e Florin Ghiță, directorul de la Apele Române care și-a dat demisia. Sursa Foto: Facebook
 

Florin Ghiță și-a dat demisia de onoare din funcția de director general al Apele Române, după criza de la barajul Paltinu.

Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunţat, miercuri după-amiază, că a primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiţă, şi a trimis decizia de demitere a directoarei de la Apa Buzău - Ialomiţa.

"Am primit demisia de onoare a directorului general Florin Ghiţă. În perioada următoare va fi director general domnul Sorin Rândaşu, care este directorul pentru Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi va ocupa funcţia de director general pentru o săptămână, maxim două", a precizat ministra Mediului, într-o conferinţă de presă. Buzoianu a făcut o serie de declaraţii privind concluziile verificărilor Corpului de Control realizate în cazul crizei apei din Prahova, precum şi măsurile dispuse în acest caz. Din cauza crizei aproximativ 100.000 de oameni nu au apă de băut de două săptămâni, conform Agerpres.

Cine e Florin Ghiță

Florin Ghiță, inginer cu experiență de peste două decenii în domeniul gestionării resurselor de apă, și-a înaintat demisia de onoare din funcția de director general al Administrației Naționale Apele Române, la doar câteva luni după ce preluase mandatul. Decizia survine în contextul crizei de la barajul Paltinu, care a scos la iveală lacune grave în monitorizarea și administrarea infrastructurii hidrotehnice, amplificând presiunea asupra conducerii instituției.

CV-ul său 

Numit în septembrie 2025 de către ministra Mediului, Diana Buzoianu, Ghiță a avut ca misiune reorganizarea „Apele Române”, instituție afectată de ani de zile de numiri politice și lipsa controalelor eficiente pe teren. Anterior, între 2014 și 2023, el a condus ca șef de serviciu Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, responsabil pentru monitorizarea, gestionarea și protecția resurselor de apă, implementarea directivelor europene și coordonarea planurilor de restricții în perioadele de secetă.

CV-ul său, găsit pe site-ul Apelor Române, reflectă o carieră solidă în sectorul public de mediu și hidrologie: master în gospodărirea și valorificarea durabilă a resurselor de apă la Universitatea din București, curs postuniversitar în Managementul Integrat al Apelor la Politehnica Timișoara, și experiență practică de la poziția de hidrolog până la Inginer Șef în cadrul Administrației Naționale Apele Române.

În perioada în care era șef de serviciu, Florin Ghiță a dat în judecată Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea

În perioada în care era șef de serviciu, Florin Ghiță a dat în judecată Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea împreună cu alți colegi de sindicat, solicitând acordarea unui spor de 15% pentru consemn la domiciliu în caz de urgențe hidrometeorologice, cum ar fi inundații sau poluări ale apelor. Dosarul, înregistrat la Tribunalul București în noiembrie 2022, evidențiază implicarea sa activă în protejarea resurselor și personalului instituției. 

În dosarul Tribunalul București se arată că reclamanţii au fost programaţi si nominalizaţi pentru a fi disponibili imediat la convocările de la domiciliu, efectuate de conducerea unităţii, în cazuri de urgenţă precum inundaţii, poluări ale apelor, fenomene hidrometeorologice periculoase, conform Fanatik. Potrivit declarației de avere din 2023, încasând un venit anual de 64.163 lei (aproximativ 5.346 lei pe lună).

Deși mandatul său la Apele Române a fost scurt, Ghiță s-a confruntat cu multiple provocări: reorganizarea structurii interne, aplicarea standardelor de securitate în zonele critice și gestionarea presiunilor politice și mediului public. Experiența sa tehnică și juridică l-au făcut o figură importantă în domeniul hidrologic, chiar dacă evenimentul de la Paltinu a accelerat decizia de a părăsi conducerea instituției.

Demisia sa readuce în prim-plan întrebările privind modul în care instituțiile publice românești gestionează infrastructura critică de apă, și subliniază importanța unui management transparent și profesionist în sectorul resurselor de apă, mai ales în contextul schimbărilor climatice și al creșterii riscurilor hidrometeorologice.

