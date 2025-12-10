€ 5.0894
Cum să stilizezi culoarea anului 2026 „Cloud Dancer". Inspirații de pe covorul roșu
Data actualizării: 20:07 10 Dec 2025 | Data publicării: 20:04 10 Dec 2025

Cum să stilizezi culoarea anului 2026 „Cloud Dancer”. Inspirații de pe covorul roșu
Autor: Iulia Horovei

Alexa Chung Alexa Chung purtând culoarea anului 2026, Cloud Dancer
 

Institutul Pantone a anunțat, de curând, culoarea anului 2026 - „Cloud Dancer”. Iată cum poți integra culoarea în ținutele tale, pentru a fi în ton cu moda.

Culoarea anului 2026 a fost, de curând, dezvăluită de Pantone: „Cloud Dancer”, o nuanță pe care Institutul Culorii o numește „o pagină goală perfectă” pentru modă și design interior. 

„Pe măsură ce intrăm în 2026, a devenit clar că aceasta este o evoluție - o perioadă de tranziție. Oamenii pun la îndoială totul: ce credem, cum vrem să trăim, unde vrem să trăim”, a afirmat vicepreședintele Institutului Culorii Pantone, Laurie Pressman. Și poate previzibil: „Am fost suprasolicitați și suprastimulați. Oamenii tânjesc după o pauză - mai puțin zgomot, mai puțină agitație, mai multă simplitate”, a adăugat ea, potrivit breakingnews

Cloud Dancer este un alb neutru, despre care directoarea executivă a Institutului Pantone Colour, Leatrice Eiseman, spune că este „încărcat de seninătate - o influență calmantă într-o societate frenetică”.

„Așteptăm cu nerăbdare un viitor fără toxicitate și excese. Cloud Dancer dezvoltă dorința noastră de mulțumire și armonie - un sentiment de pace, unitate și coeziune. Este o culoare care ne permite să ne ridicăm deasupra norilor, să ne eliberăm de cacofonie și să îmbrățișăm un nou început”.

Dar cum putem integra culoarea anului 2026 în ținutele noastre?

La ce trebuie să fii atent când porți Cloud Dancer

Nu e neapărat dificil să stilizezi această culoare, întrucât, fără îndoială, mulți dintre noi au o piesă vestimentară albă neutră în garderobă, dar institutul spune că silueta și finisajul țesăturii sunt esențiale pentru a o purta în 2026. „Moda infuzată cu Cloud Dancer poartă o blândețe fluidă - imponderabilă, ușoară și senină”, spune Eisemen.

Ea a pus în lumină ascensiunea minimalismului elevat pe covorul roșu, luând în considerare recentele look-uri monocromatice ale mai multor staruri, precum Sienna Miller, Sharon Stone, Alexa Chung și Kylie Minogue, toate purtând această nuanță.

Kylie Minogue purtând culoarea anului 2026, Cloud Dancer

Kylie Minogue purtând culoarea anului 2026, Cloud Dancer

Alexa Chung purtând culoarea anului 2026, Cloud Dancer

Alexa Chung purtând culoarea anului 2026, Cloud Dancer

Sharon Stone purtând culoarea anului 2026, Cloud Dancer

Sharon Stone purtând culoarea anului 2026, Cloud Dancer

Sienna Miller (stânga) purtând culoarea anului 2026, Cloud Dancer

Sienna Miller (stânga) purtând culoarea anului 2026, Cloud Dancer

Ideea culorii Cloud Dancer este de a simplifica și de a reveni la piesele confortabile de bază. Începând cu anul 1999, Culoarea Anului Pantone a fost creată pentru a implica lumea într-un dialog comun despre culoare: „Scopul a fost, de fapt, să inițiem o conversație despre culori”, a punctat vicepreședintele Institutului Culorii Pantone, Laurie Pressman, „să evidențiem relația dintre culoare și cultură, deoarece culorile cu care interacționăm reflectă ceea ce se întâmplă în lume la un moment dat”. 

Tendințe vechi în an nou. Cum intervine Cloud Dancer în machiaj

Alte tendințe nostalgice pe care experții Pantone le prevăd că vor reveni sunt fardul de pleoape icy din anii '90 și tușul de ochi alb din anii '60. Se așteaptă ca această culoare să se poarte mai mult în stilul familiar decât în ​​cel avangardist, iar tendințele anilor '60 ar putea reveni în forță în 2026. 

„Chiar și în domeniul frumuseții, știți, această cale către machiajul alb al ochilor. Adică nu am mai văzut așa ceva de la tușul de ochi din anii '60”, a mai spus directoarea executivă a Institutului Pantone Colour.

Citește și: Top trenduri online care au EXPLODAT în 2025. Numărul 3 a surprins pe toată lumea

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cloud dancer
culoarea anului 2026
culoarea anului
Comentarii

