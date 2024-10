COUTURE-ul Românesc și-a dat examenul de maturitate într-o seară cu totul specială, în cadrul Ediției a 36-a a SOIREES DE LA MODE

De aceasta data a fost sarbatorit prin moda BUCURESTIUL. La aniversarea a 565 ani de la atestarea acestuia, designerii romani selectati si-au prezentat viziunile creative pornind de la istoria multiseculara a acestuia – de la medieval, prin universul lui Anton Pann, prin stralucita perioada interbelica, trecand prin comunism si pana in prezent – mai mult, a fost pus accentul pe viitor, prin creatii inspirate, diverse, complexe si cu totul speciale.

Subtema editiei a fost “ROMANIAN COUTURE” – ca mijloc perfect de celebrare a acestei istorii de 565 de ani a capitalei. A fost o premiera, o seara unica, in care conceptul de COUTURE a fost interpretat in complexitatea lui: nu doar ca si creatii de Gale – atat de numeroase la noi – Red Carpet de Premii si Festivaluri sau seri de evenimente diverse, ci ca si LABORATOR – acel spatiu aparte in care designerii isi pot concretiza cele mai speciale viziuni si povesti. Designerii romani au trecut cu brio acest “Examen” prezentand, in ambele abordari, creatii cu totul aparte.

Continuand seria premierelor, aceasta editie a SOIREES DE LA MODE a gazduit cel mai mare numar de designeri pe podium – 20! – dintre care aproape jumatate erau nume noi invitate, tineri designeri de real potential – o alta premiera in sine. La doar cateva zile de la Aniversarea Atestarii si doar o zi dupa Ziua Spirituala a Bucurestiului (27 Octombrie) a fost creat acest eveniment de mare anvergura! Cei 400 de oaspeti au facut la final o mare surpriza organizatorului evenimentelor SOIREES DE LA MODE: Alin Galatescu – cu totii au sarbatorit si aniversarea acestuia printr-un tort imens si un ”La multi ani” cantat pe sute de voci – o ultima Stare de Gratie a acestei editii unice!

“Eu cred in MODA ROMANEASCA! Iar astazi am demonstrat cu prisosinta potentialul imens al designerilor romani – tinere branduri sau nume consacrate – pe o tema foarte complexa si aparte: COUTURE-ul ROMANESC! A fost un examen trecut cu “EXCELENT” de cei 20 de designeri pe care i-am ales – se pare, foarte inspirat. A fost o seara magica finalizata magistral prin imensa surpriza pe care mi-au facut-o, intr-o conjuratie splendida, toti designerii si apoi intregul public! MULTUMESC! Ma inclin! Pe 18 Noiembrie va avea loc urmatorul show – din ciclul: ”FASHION Moments” - iar in Martie /Aprilie 2025 urmatoarea SOIREES DE LA MODE – Editia 37 – cu Tema: “FASHION ICONS”” a declarat Alin Galatescu.

Designerii selectati pentru eveniment au fost: Aleha Toncea, Alexandra Calafeteanu, Anca Manea, Denis Predescu, CarmeR by Carmen Roata, Oana Manoliu (New), Underflirthy by Cristina Oprea, Baddeatelier by Valentina Badea (New), Bianca Prundeanu (New), Damelia Couture by Amelia Stan (New), Idyllic by Corina-Elena Gheliuc, Mihnea Covaci, PUER Designs by Catalina Graure

(New), Maria Popescu (New), Maam with Love by Alexandra Sandu (New) + bijuterii Mesteshukar Butiq (New), Raluca Lupulescu Soare, Katalin Szalai, The Black Sheep by Cristina Diaconu (New), Natalia Vasiliev, Cera Mihailescu.





Alaturi de dna Mihaela Geoana si dl Mircea Geoana, care ne-au onorat cu prezenta in calitate de invitati speciali, am avut prezente atat pe catwalk, cat si in sala, o serie de persoane publice remarcabile: Tania Budi, Bianca Brad, Monica Anghel, Ioana Olivia Paunescu, Octavia Geamanu, Marina Almasan, Dana Savuica, Rita Muresan, Sorin Marcus, Gabriel Hennessey, Alisa, Oana Bulai, Irina Nistor, Cristina Lazar, Alexandra Coman, Carmen Maria Strunjac, Ioana Picos, Andreea Chiritescu, Sabina Lisievici si multi altii.

