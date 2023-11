Jacheta lui Michael Jackson purtată în reclama Pepsi când i-a luat foc părul, vândută cu 250.000 lire sterline

O jachetă de piele emblematică purtată de Michael Jackson în anii '80 a fost cumpărată pentru 250.000 de lire sterline (306.000 de dolari). Conform BBC, vestimentația alb-negru, purtată de regretatul cântăreț într-o reclamă Pepsi, era estimată să se vândă între 200.000 și 400.000 de lire sterline la licitație.

Obiectul a fost printre cele peste 200 de piese de memorabilia muzicală vândute la Londra vineri, inclusiv o jachetă a lui George Michael și o perucă a lui Amy Winehouse. Piese legate de David Bowie, Oasis și The Beatles au fost, de asemenea, scoase la licitație.

Jackson a purtat jacheta în 1984, în prima dintre o serie de reclame pe care superstarul le-a făcut pentru compania de băuturi răcoritoare. Acele reclame sunt renumite mai ales pentru un incident în care părul lui Jackson a luat foc în timpul unei sesiuni de filmare, provocându-i arsuri grave. El purta o altă jachetă atunci.

Ce alte obiecte s-au mai dat pe sume colosale

Michael, starul Wham!, a purtat jacheta sa La Rocka în timp ce cânta alături de cântăreața americană Aretha Franklin în I Knew You Were Waiting (For Me). S-a vândut pentru 93.750 de lire sterline (115.000 de dolari) - incluzând și comisionul cumpărătorului - ca parte a vânzării de divertisment Propstore de patru zile.

Acesta a fost mult mai mult decât prețul ghid, de între 30.000 și 60.000 de lire sterline.

Un alt obiect cu preț mare a fost o perucă în formă de stup purtată de cântăreața britanică Amy Winehouse pentru un videoclip muzical din 2007 You Know I’m No Good, de pe ultimul ei album Back To Black.

S-a vândut pentru 18.750 de lire sterline (22.900 de dolari), puțin peste limita inferioară a valorii estimate. Alte obiecte prezentate au inclus piese legate de Elvis Presley, Queen și Johnny Marr.

O chitară Gibson care a aparținut lui Angus Young de la AC/DC nu s-a vândut, la fel ca și o jukebox Yellow Submarine Beatles ediție limitată.

Prima dată când au fost licitate

Mark Hochman, directorul de muzică și postere la Propstore, a explicat înainte de licitație că aceasta a fost prima dată când multe dintre obiecte au fost puse în vânzare pentru public.

Memorabilia care aparținea lui Jackson s-a vândut anterior pentru mii de dolari, inclusiv o pălărie fedora neagră pe care a purtat-o chiar înainte de a-și executa faimosul dans moonwalk pentru prima dată în 1983.

Aceasta s-a vândut la o licitație din Paris în septembrie pentru 77.640 de euro (67.088 de lire sterline).

