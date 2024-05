Cascadorii râsului. „Bandele“ de macaci din Thailanda au distrus bannerele care cereau alungarea maimuțelor dintr-un oraș. Poliția a ripostat cu praștii / video

Cunoscut de multă vreme pentru populația sa fermecătoare de macaci, orașul turistic Lopburi din zona central-sudică Thailandei a fost invadat, potrivit rapoartelor anterioare, de maimuțe sălbatice și flămânde în anii pandemiei, când localitatea nu a mai fost atât de activă din cauza măsurilor Covid-19, scrie Futurism.

În timp ce oficialii au încercat diverse măsuri pentru a încerca să-i țină sub control – inclusiv relocarea, sterilizarea în masă și chiar intervenția poliției – unii localnici au început să apeleze și la alte măsuri. Așa că au instalat bannere care cereau măsuri drastice împotriva maimuțelor. Problema e că acestora nu le-a convenit.

Potrivit unui articol de pe site-ul de știri Thairath, lucrurile lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură după ce locuitorii și comercianții furioși au pus afișe în zona pieței din oraș, rugând Serviciul Parcurilor Naționale din țară să „expulzeze” maimuțele. Respectiva zonă este preferată de macaci pentru a se odihni, iar după ce bannerele au fost instalate, primatele au început să le distrugă.

Mai mult, cazul nu este deloc unul izolat, iar incidente similare au avut loc în regiunea thailandeză Lopburi de mai mulți ani.

Un videoclip viral din 2021 – care a fost redistribuit ulterior în luna martie a acestui an ca și cum ar fi fost nou – arată ceea ce poate fi numit „bandă de macaci care cutreieră străzile din Lopburi în căutarea de mâncare“. Mai recent, poliția din oraș a dezvoltat grupe operaționale pentru a proteja turiștii de maimuțele flămânde, înarmându-se cu praștii și pistoale tranchilizante în încercări non-letale de a avea grijă de flagelul primatelor.

Traffic came to halt in Lopburi,Thailand this week after rival monkey gangs started fighting over food

Monkeys usually rely on tourists for snacks, but covid19 lockdowns have often left them hungry



With tourists gone, they are more aggressive+fighting humans for food to survive- pic.twitter.com/JF6nLX73Js