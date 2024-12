Atac cu dronă asupra unui vehicul al experților AIEA, în timp ce se aflau spre centrala nucleară Zaporojie - Video

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) Rafael Grossi a condamnat acest atac.

"O dronă a lovit și a avariat grav un vehicul oficial al AIEA pe drumul spre Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, în ceea ce Rafael Grossi a condamnat ca fiind un atac „inacceptabil” asupra personalului Agenției care lucrează pentru prevenirea unui accident nuclear în timpul conflictului militar", se arată într-o postare a IAEA, de pe platforma X.

De asemenea, apar și imagini cu mașina avariată, în urma atacului.

VIDEO

A drone hit and severely damaged an official vehicle of the IAEA on the road to Ukraine's Zaporizhzhya Nuclear Power Plant today, in what @RafaelMGrossi condemned as an "unacceptable" attack on Agency staff working to prevent a nuclear accident during the military conflict. pic.twitter.com/XsqImDjISF