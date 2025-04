Trădare regală? Prințul Harry ar putea încălca o promisiune veche făcută lui William. "Ar fi un scandal de proporții"!

Se zvonește că Prințul Harry ar putea colabora cu Netflix pentru un nou documentar dedicat mamei sale, regretata Prințesă Diana, marcând 30 de ani de la moartea acesteia. O astfel de decizie ar putea însemna o încălcare a unei promisiuni făcute fratelui său, Prințul William, cu ani în urmă.

Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au deja un contract de milioane de dolari cu Netflix, iar ducesa continuă să creeze conținut pentru platformă, pregătind al doilea sezon al emisiunii sale „With Love, Meghan”. Însă, dacă Harry ar accepta să participe la un documentar despre mama sa, acest gest ar putea provoca un nou scandal în Familia Regală, scrie Mirror.

Ultimul mare documentar despre Prințesa Diana a fost lansat acum opt ani, pentru a marca 20 de ani de la moartea sa. La acea vreme, atât Harry, cât și William, au declarat public că nu vor mai vorbi niciodată atât de deschis despre pierderea mamei lor. Cu toate acestea, zvonurile privind un nou proiect cu Netflix stârnesc controverse.

Russell Myers, editor regal: Nu pot să cred asta

Surse apropiate lui Harry neagă că acesta ar fi implicat într-un astfel de proiect, iar Russell Myers, editor regal la publicația The Mirror, susține că este extrem de puțin probabil ca ducele să accepte o astfel de colaborare.

„Nu pot să cred asta. Am văzut acele zvonuri și aș fi absolut uluit dacă Harry ar colabora cu Netflix pentru un documentar despre mama sa. Harry și William au fost clari în documentarul BBC – nu vor mai vorbi public despre asta. În plus, Harry ar fi acuzat că profită de moartea mamei sale, ceea ce ar fi un scandal de proporții. Sigur are alte proiecte mai importante cu Netflix”, a spus Myers la un post TV.

Documentarul din urmă cu opt ani a scos la iveală detalii emoționante despre modul în care William și Harry au trăit moartea mamei lor. Cei doi prinți se aflau în vacanță la Balmoral când au aflat că Diana și-a pierdut viața într-un tragic accident de mașină. În acel film, au mărturisit cât de confuzi și șocați au fost, dar și cât de greu le-a fost să își ascundă lacrimile în public, în timp ce mergeau în urma sicriului mamei lor.

William și Harry abia dacă își mai vorbesc

La acea vreme, William a transmis un mesaj clar: „Nu vom mai face asta niciodată. Nu vom mai vorbi atât de deschis sau public despre ea. Sperăm că acest documentar va arăta latura mai puțin cunoscută a mamei noastre, prin ochii celor care au cunoscut-o cel mai bine și care vor să-i protejeze memoria.”

Între timp, relația dintre cei doi frați s-a deteriorat semnificativ. De la publicarea documentarului, William și Harry au ajuns în punctul în care abia dacă își mai vorbesc, iar tensiunile au escaladat după ce Harry l-a atacat pe fratele său atât în seria sa de pe Netflix, cât și în autobiografia sa Spare.

Va alege Harry să încalce promisiunea făcută fratelui său pentru un nou proiect Netflix? Rămâne de văzut dacă aceste zvonuri se vor confirma sau dacă Ducele de Sussex va evita un nou scandal de proporții.

