Ciolacu va candida la CJ Buzău. Declarațiile unui medic pot schimba votul: „E adevărul. Ăsta-i telefonul care se dădea pe vremuri”

Prof. Dr. Carmen Orban este un profesionist în domeniul medical, profesor universitar la U.M.F. Carol Davila și șef clinică A.T.I., cu o vastă experiență medicală, ca medic primar A.T.I. la Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arși, Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Universitar de Urgență București, dar și în managementul sanitar. A condus spitale importante atât în cadrul sistemului public, cât și în cel privat de sănătate. Așadar, știe ce vorbește atunci când spune că Buzăul a început să stea mai bine la acest capitol.

„Bucuria mea este că Buzău are șansa de a-și păstra această direcție bună începută deja, cu Marcel Ciolacu”, a zis reputatul medic.

Ani de zile, în Buzău circula o vorbă amară: „Cel mai bun medic în Buzău era telefonul sau drumul către București”

Pentru foarte mulți pacienți, soluția reală pentru un diagnostic sigur sau un tratament adecvat părea să fie doar Bucureștiul. Astăzi, însă, lucrurile încep să se schimbe în județ, iar acest lucru este confirmat chiar de profesioniști din domeniul medical.

Prof. univ. dr. Carmen Orban, una dintre cele mai respectate voci ale medicinei românești, afirmă că Buzăul traversează o perioadă de transformare în ceea ce privește infrastructura medicală și încrederea pacienților în spitalele locale. Iar acest lucru se datorează și faptelor lui Marcel Ciolacu de pe vremea când era premier.

Potrivit acesteia, investițiile din ultimii ani, atât în infrastructură, cât și în echipele medicale, au început să producă rezultate vizibile. Spitalele din Nehoiu, Râmnicu Sărat, Smeeni și Spitalul Județean Buzău au intrat într-un proces de modernizare, iar aparatura și resursa umană au fost consolidate.

Marcel Ciolacu candidează, duminică, la CJ Buzău

„Marcel Ciolacu este un om de echilibru, am lucrat cu el. Și repet: Am colaborat cu el din dorința de a-l ajuta, oferindu-i expertiza mea în sănătate atunci când a condus Guvernul. Nu mi-a oferit Marcel Ciolacu posturi sau alte beneficii, pentru că eu am o carieră construită organic, sunt ceea ce am devenit prin pregătirea mea. Eram deja un nume în domeniu și, poate chiar dimpotrivă, asocierea mea cu politicul nu mi-a adus foarte multe avantaje. M-am alăturat echipei lui pentru că îl cunosc și știu că este un om de bun-simț, un om echilibrat, care și-a dorit ca lucrurile să meargă bine la nivel național.

Marcel Ciolacu își dorește un sistem de sănătate performant, pentru că el însuși, cu familia lui, a avut nevoie de sistemul medical și știe cât de important este să avem un sistem corect și funcțional. A plecat în demersurile sale din nevoia reală de a îmbunătăți lucrurile. Am avut încredere în el și faptul că singurul său copil a ales Medicina arată clar că este un domeniu care l-a preocupat și pe care își dorește să-l vadă progresând.

De aceea am intrat în echipa lui și cred că este o mare șansă pentru județul Buzău, pentru că el nu este un om plin de ură. Nu are orgolii, nu are ură, nu are ranchiună - și nici eu. Mă înțeleg foarte bine cu toată lumea, nu știu să port dușmănii, iar dacă cineva m-a privit cu dușmănie, eu personal nu am asemenea sentimente față de nimeni. Am avut și eu destule probleme din partea unora, dar nu le-am băgat în seamă. Sunt un om de construcție, un om care vrea să facă bine. Așa este și el: Un om dornic să facă bine”, a zis medicul Carmen Orban.

„Buzău, așa cum ați spus, este pe un trend pozitiv. Se vede. De la autostrăzi, la drumuri, la evoluția orașului în sine. Iar echipa pe care el și-a construit-o aici este una bună. Este o șansă pentru buzoieni să-l aibă pe Marcel Ciolacu, un om de echilibru, care poate duce mai departe proiectele necesare pentru acest județ.

Aceste proiecte sunt extrem de importante. Cu toții ne dorim spitale mai performante, mai bune. Cu toții ne dorim să putem trata pacienții aici, în Buzău, fără să fim nevoiți să sunăm imediat pentru o recomandare în București. Știți cum se spunea: Cel mai bun medic în Buzău era telefonul sau drumul către București.

O să râdeți: În ultima vreme primesc tot mai multe telefoane de la oameni care mă roagă să recomand un medic bun în Buzău. Lucrurile încep să se schimbe, lumea începe să aibă încredere în sistemul medical din județ, care, în mod evident, s-a dezvoltat și este în continuă dezvoltare. Mă bucur să aud despre proiecte noi - înseamnă că suntem oameni înțelepți, care înțelegem ce ne trebuie. Iar astea i se datorează și lui Marcel Ciolacu”, a mai zis medicul.

„Cât despre proiectul anunțat de domnul Ciolacu, referitor la un management unic pentru toate spitalele din județul Buzău, mi se pare o inițiativă de mare succes. Am fost și am vizitat spitalul din Nehoiu, spitalul din Râmnicu Sărat, spitalul din Smeeni și Spitalul Județean Buzău. Pentru a avea un sistem de sănătate corect, una dintre aceste entități, de fapt, toate spitalele, trebuie să fie extrem de bine manageriate, extrem de bine dotate și susținute de echipe medicale multidisciplinare, astfel încât să poată rezolva orice pacient care se adresează acelui spital.

Celelalte spitale trebuie să fie de suport, trebuie să funcționeze toate ca o echipă. Eu am spus întotdeauna că lucrul în echipă poate face lucruri mari, pentru că nimeni nu poate rezolva ceva de unul singur. Doar în echipă se pot construi lucruri solide. Și eu vă spun sincer: Niciodată nu am făcut ceva singură. Întotdeauna am realizat lucrurile împreună cu echipa mea sau cu oamenii din jurul meu”, a mai zis medicul Carmen Orban.

Buzăul, în plin proces de dezvoltare

„Sper din tot sufletul ca Marcel Ciolacu să câștige alegerile duminică și să fim alături de el cu toții, pentru că merită. Sper ca acest Buzău să aibă viitor, pentru că este pe un drum bun, iar țara chiar are viitor. Eu sunt un om optimist și sper că lucrurile vor merge bine, chiar dacă, aparent, la nivel național lucrurile nu arată atât de bine”, a zis Carmen Orban.

Buzăul a beneficiat mult în perioada mandatului său ca premier

Buzăul a beneficiat mult în perioada în care Marcel Ciolacu a fost premier. La Buzău au venit mulți bani, chiar dacă haterii spun „unde-s banii, că nu se văd”. Trebuie să fii chiar răuvoitor ca să nu vezi.

