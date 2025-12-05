€ 5.0919
Stiri

Sf. Nicolae, sărbătoare cu cruce roșie pe 6 decembrie. Cine a fost el și care sunt tradițiile
Data actualizării: 17:13 05 Dec 2025 | Data publicării: 17:01 05 Dec 2025

Sf. Nicolae, sărbătoare cu cruce roșie pe 6 decembrie. Cine a fost el și care sunt tradițiile
Autor: Alexandra Curtache

Sfântul Nicolae Foto Andrei Itu - DC News
 

Pe 6 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sf. Nicolae, sărbatoare cu cruce roșie în calendar, dedicată unuia dintre cei mai iubiți și respectați sfinți ai Bisericii.

Sfântul Nicolae este nu doar protector al celor nevoiași, al copiilor și al marinarilor, ci și figura care a inspirat imaginea modernă a lui Moș Nicolae, cel care în fiecare an aduce daruri în ghetuțe.

Pentru români, sărbătoarea are o încărcătură spirituală aparte, dar și o bogăție de tradiții care se păstrează din generație în generație.

Cine a fost Sf. Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie

Sfântul Nicolae s-a născut în secolul al III-lea în Asia Mică, în cetatea Patara, și a devenit episcop în Mira Lichiei. Provenea dintr-o familie înstărită, însă, după moartea părinților, și-a împărțit întreaga avere celor săraci. Prin gesturile sale de generozitate a intrat în istorie ca simbol al milei creștine, iar în timp viața sa a inspirat numeroase legende.

Una dintre cele mai cunoscute istorii vorbește despre trei fete nevoiașe care nu se puteau căsători din lipsa zestrei. Se spune că Sfântul Nicolae ar fi lăsat, în secret, saci cu bani în casa lor, salvându-le de la rușine și de la un destin greu. Așa s-a născut tradiția darurilor oferite discret, fără laudă, adică exact esența sărbătorii din 6 decembrie.

Sfântul Nicolae a participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, unde a combătut erezia ariană, fiind recunoscut drept apărător al credinței. De asemenea, este considerat protector al călătorilor pe mare, după ce ar fi salvat marinari aflați în primejdie, oprind o furtună devastatoare.

Tradiții de Sf. Nicolae

Sfântul Nicolae este primul vestitor al sărbătorilor de iarnă, iar românii au păstrat ritualuri distincte pentru sf nicolae sarbatoare 6 decembrie. Copiii își pregătesc ghetuțele cu o seară înainte, le curăță și le așază la ușă, așteptând cu emoție cadourile. Moș Nicolae aduce, tradițional, dulciuri, fructe, jucării, dar și câte o nuielușă simbolică pentru cei care nu au fost ascultători.

Nuielușa nu este însă un semn de pedeapsă propriu-zisă, ci un simbol vechi, care amintește de spiritul bun al educării. În tradiția populară, nuielușa este din măr, iar dacă aceasta înmugurește până la Crăciun, se spune că anul va fi bun, cu belșug.

În unele zone ale țării, se obișnuiește ca în dimineața de 6 decembrie să se meargă la biserică, deoarece este o zi cu cruce roșie, deci este sfânt de mare importanță. Gospodarii pun ramuri de pomi în apă, iar femeile pregătesc colaci sau produse din grâu în cinstea sfântului milostiv.

Ce nume românești se sărbătoresc

Ziua de Sfântul Nicolae aduce bucurie nu doar copiilor, ci și celor care poartă numele sfântului. Se sărbătoresc:

  • Nicolae
  • Nicoleta
  • Nicu
  • Niculina
  • Nico
  • Nicușor
  • Nicola
  • Nicole

În România, peste 800.000 de persoane poartă nume derivate din Nicolae, ceea ce face ca sărbătoarea să fie una dintre cele mai numeroase onomastice din an.

Legătura cu Moș Nicolae

Imaginea binecunoscutului Moș Nicolae, cel care umple ghetuțele copiilor în noaptea de 5 spre 6 decembrie, își are rădăcinile chiar în viața sfântului. Generozitatea sa, darurile oferite în taină și grija față de cei mici au fost transformate, în tradiția populară și în cultura occidentală, într-un personaj festiv.

Moș Nicolae este considerat fratele mai mare, sobru și mai discret, al lui Moș Crăciun. Spre deosebire de Crăciun, unde darurile sunt plasate sub brad, Sfântul Nicolae vine în tăcere, noaptea, lăsând daruri în încălțăminte. Astfel, tradiția reia gestul sfântului care dăruia fără să fie văzut, din compasiune și iubire.

Sfântul Nicolae rămâne, pentru români, un simbol al bunătății, al dărniciei și al protecției divine. Sărbătoarea de sf nicolae sarbatoare 6 decembrie deschide oficial luna cadourilor și aduce cu ea atmosfera caldă a iernii, pregătind sufletele pentru Nașterea Domnului. În fiecare an, ghetuțele lustruite, lumânările aprinse în biserici și urările adresate celor care își serbează numele păstrează vie amintirea celui ce a fost supranumit mâna dreaptă a lui Dumnezeu pentru cei aflați în nevoie.

sf nicolae
