Cum înșeală bărbații și cum o fac femeile. Un detectiv particular explică diferențele

Raymond Ranno susține că una dintre cele mai clare indicii că cineva înșală poate fi observată printr-un gest banal: cum arată mașina persoanei respective.

„Dacă un bărbat vrea să aibă o iubită pe ascuns, vrea o mașină curată”, spune detectivul în timpul unui podcast. În schimb, femeile, conform experienței sale, nu simt nevoia să impresioneze cu mașina: de multe ori ele folosesc pur și simplu mașina bărbatului.

Această diferență simplă reflectă, în opinia lui Ranno, abordările diferite ale celor două sexe în gestionarea infidelității: bărbații tind să fie preocupați de imagine și control, în timp ce femeile prioritizează discreția și eficiența.

„Este foarte rar să văd un bărbat urcându-se în mașina unei femei”, adaugă detectivul.

Rutine și reguli: cum își protejează infidelii secretele

Din experiența detectivului, adulții care înșală tind să urmeze rutine clare pentru a evita descoperirea. Ranno explică că supravegherile sale includ deseori locuri comune, iar infidelii par să aleagă amantul „de pe aceeași stradă” cu locuința lor, pentru a reduce riscul de a fi observați.

Tehnologia este, de asemenea, un element-cheie în ascunderea aventurilor. Detectivul detaliază: „Dacă intru într-o cafenea sau într-un supermarket, oriunde trebuie să fiu, doar scot capacul, îl pornesc, pun capacul la loc și pare că mă plimb cu o cafea… între timp, filmez totul”.

Perspective din interior: experiența unei femei care a înșelat 14 ani

Observațiile lui Ranno sunt confirmate de mărturia unei femei care a recunoscut adulterul și care a reușit să-l ascundă timp de 14 ani. Caroline, pseudonimul folosit de femeia de 50 de ani, explică că relația ei extraconjugală a fost „extrem de practică” și bazată pe reguli stricte, pentru a nu fi descoperită de soț și copii.

Printre regulile esențiale se numără: dezactivarea aplicațiilor care monitorizează locația, împărtășirea secretului doar unei singure persoane de încredere și limitarea consumului de alcool în timpul întâlnirilor. Caroline subliniază că detaliile mărunte contează enorm și că menținerea unei conduite calme și vagi reduce suspiciunile.

Diferențe clare între sexe

Conform lui Ranno, bărbații și femeile înșală diferit nu doar în modul de pregătire, ci și în motivații și comportament. Bărbații tind să fie mai vizibili, grijulii cu imaginea și cu detaliile aparente, cum ar fi starea mașinii. Femeile, în schimb, preferă să se integreze discret în rutina partenerului și să minimizeze orice atenție asupra lor.

„Bărbații vor întotdeauna să conducă”, explică detectivul. Această observație aparent banală indică diferențe mai profunde: pentru bărbați, infidelitatea poate fi un act care implică un spectacol subtil, în timp ce femeile o fac mai strategic și calculat.

Psihologia infidelului: de la emoții la calcul

Caroline subliniază că „aventurile amoroase sălbatice și nesăbuite sunt descoperite”. Ea recomandă planificare, discreție și limitarea contactelor la strictul necesar. Alegerea unui amant căsătorit, păstrarea întâlnirilor moderate și evitarea manifestărilor de emoție excesive sunt strategii folosite pentru a preveni descoperirea.

În acest context, detectivul Ranno completează că infidelitatea nu este doar despre dorința de a înșela, ci și despre modul în care oamenii gestionează riscul și suspiciunea. În concluzie, fiecare sex are propriile sale tipare și „coduri de conduită”, iar observarea lor poate fi cheia pentru a descoperi adevărul din spatele unei vieți aparent normale.

Discreția versus imaginea

Infidelitatea, indiferent de sex, implică un joc de strategie subtil. Bărbații tind să se concentreze pe imagine, curățenie și control, în timp ce femeile prioritizează discreția și eficiența. Experiența detectivului Ranno și mărturia Carlinei arată că, deși metodele diferă, scopul este același: să își păstreze secretul intact și să evite confruntarea.

Astfel, diferențele de sex în abordarea infidelității nu țin doar de psihologie, ci și de modul în care oamenii percep riscul, controlul și aparențele. În final, fie că e vorba de o mașină strălucitoare sau de reguli stricte, adevărul iese la iveală doar atunci când detaliile scapă de sub control.