€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Stiri Restricții de trafic pe DN1 Brașov-Ploiești, după o alunecare de teren în zona Comarnic
Data actualizării: 11:40 04 Dec 2025 | Data publicării: 11:14 04 Dec 2025

Restricții de trafic pe DN1 Brașov-Ploiești, după o alunecare de teren în zona Comarnic
Autor: Iulia Horovei

alunecare teren prahova Alunecare de teren, DN1. Sursa foto: Info Trafic Prahova, Facebook
 

Au fost impuse restricții de trafic pe DN1, pe sensul de circulație Brașov-Ploiești, în zona Comarnic, după producerea unei alunecări de teren.

O alunecare de teren s-a produs pe DN1, în zona kilometrului 111+430, autoritățile instituind o restricție pe banda sensului Brașov – Ploiești pentru protecția drumului și siguranța șoferilor, potrivit IPJ Prahova.

„Ca urmare a apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulația pe DN1 (E60), în zona orașului Comarnic, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale Ploiești - District Sinaia, au efectuat verificări la fața locului.

În urma acestora, s-a constatat că alunecarea de teren s-a produs la partea de terasament, în zona kilometrului 111+430 m, fără a afecta în prezent partea carosabilă. O porțiune de teren situată sub structura drumului s-a deplasat către albia râului Prahova, iar specialiștii Secției de Drumuri Naționale Ploiești - District Sinaia au apreciat că fenomenul ar putea evolua, existând riscul de a afecta stabilitatea carosabilului și siguranța traficului”, a informat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, într-un comunicat.

CNAIR: Nu există risc de surpare a drumului

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a informat, la rândul său, că restricțiile de circulație impuse în zona Comarnic sunt de natură preventivă, nefiind, la acest moment, vreun risc de surpare a drumului.

„Sub nicio formă nu există, în acest moment, risc de surpare. Se fac analize pentru a stabili cauza și a lua măsurile necesare. Balizarea este montată preventiv pentru a evita agravarea situației. Astăzi vom veni cu noi informații, după verificările din teren efectuate de o nouă echipă de specialiști. Practic, ceea ce vedem ca alunecare de teren este sub această grindă de consolă. Chiar dacă nu mai este alunecat pământul, grinda este suficientă pentru a susține traficul.

Totuși, preventiv, pentru a evita vibrațiile și tendința vehiculelor de a se apropia de acostament, am montat aceste balize. Au fost puse pentru că vibrațiile ar putea agrava alunecarea. Ieri am trimis o echipă de experți. Astăzi mai merge încă o echipă, iar după ce strâng toate datele se vor pune de acord, vor face un raport și, în funcție de acesta, vom ști măsurile de punere în siguranță - care sunt rapide și trebuie să înceapă imediat - dar și soluția definitivă pentru consolidarea zonei. Măsurile definitive vor dura mai mult, dar ce ne interesează acum este să punem în siguranță, să stabilizăm zona, să nu se agraveze situația și să nu se ajungă, Doamne ferește, la un risc de surpare. Deocamdată nu există risc de surpare”, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, pentru Agerpres.

Citește și: Ministerul Mediului neagă că a fost informat despre riscul opririi apei. Pe cine dă vina pentru dezastrul de la Barajul Paltinu 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alunecare teren
prahova
comarnic
dn1
restrictii circulatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Antrenorul lui Mainz, adversara Universității Craiova din Conference League, a fost demis
Publicat acum 31 minute
Mesajul lui Adrian Năstase la moartea Rodicăi Stănoiu. Lucruri mai puțin știute despre fosta ministră a justiției
Publicat acum 32 minute
Restricții de trafic pe DN1 Brașov-Ploiești, după o alunecare de teren în zona Comarnic
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Funcţionarii unei primării din Dolj, acuzați că au furat benzina instituției ani la rând
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat acum 22 ore si 9 minute
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Dec 2025
Reforma pensiilor magistraților, asumată de Bolojan cu huiduieli - ”Demisia”. Bogdan Chirieac: A înnebunit societatea românească
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close