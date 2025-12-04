Restricții de trafic pe DN1 Brașov-Ploiești, după o alunecare de teren în zona Comarnic

O alunecare de teren s-a produs pe DN1, în zona kilometrului 111+430, autoritățile instituind o restricție pe banda sensului Brașov – Ploiești pentru protecția drumului și siguranța șoferilor, potrivit IPJ Prahova.

„Ca urmare a apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulația pe DN1 (E60), în zona orașului Comarnic, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale Ploiești - District Sinaia, au efectuat verificări la fața locului.

În urma acestora, s-a constatat că alunecarea de teren s-a produs la partea de terasament, în zona kilometrului 111+430 m, fără a afecta în prezent partea carosabilă. O porțiune de teren situată sub structura drumului s-a deplasat către albia râului Prahova, iar specialiștii Secției de Drumuri Naționale Ploiești - District Sinaia au apreciat că fenomenul ar putea evolua, existând riscul de a afecta stabilitatea carosabilului și siguranța traficului”, a informat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, într-un comunicat.

CNAIR: Nu există risc de surpare a drumului

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a informat, la rândul său, că restricțiile de circulație impuse în zona Comarnic sunt de natură preventivă, nefiind, la acest moment, vreun risc de surpare a drumului.

„Sub nicio formă nu există, în acest moment, risc de surpare. Se fac analize pentru a stabili cauza și a lua măsurile necesare. Balizarea este montată preventiv pentru a evita agravarea situației. Astăzi vom veni cu noi informații, după verificările din teren efectuate de o nouă echipă de specialiști. Practic, ceea ce vedem ca alunecare de teren este sub această grindă de consolă. Chiar dacă nu mai este alunecat pământul, grinda este suficientă pentru a susține traficul.

Totuși, preventiv, pentru a evita vibrațiile și tendința vehiculelor de a se apropia de acostament, am montat aceste balize. Au fost puse pentru că vibrațiile ar putea agrava alunecarea. Ieri am trimis o echipă de experți. Astăzi mai merge încă o echipă, iar după ce strâng toate datele se vor pune de acord, vor face un raport și, în funcție de acesta, vom ști măsurile de punere în siguranță - care sunt rapide și trebuie să înceapă imediat - dar și soluția definitivă pentru consolidarea zonei. Măsurile definitive vor dura mai mult, dar ce ne interesează acum este să punem în siguranță, să stabilizăm zona, să nu se agraveze situația și să nu se ajungă, Doamne ferește, la un risc de surpare. Deocamdată nu există risc de surpare”, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, pentru Agerpres.

Citește și: Ministerul Mediului neagă că a fost informat despre riscul opririi apei. Pe cine dă vina pentru dezastrul de la Barajul Paltinu